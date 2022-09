„Nagelsmann ist der richtige Trainer“: Matthäus lobt Bayern-Coach und erteilt Tuchel-Gerüchten Absage

„Natürlich fehlt Robert Lewandowski“

Trotz der Krise des FC Bayern München glaubt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fest daran, dass Julian Nagelsmann „das Ruder herumreißen“ wird.

München - Die aktuelle Ergebniskrise beim FC Bayern beschäftigt Fans und Verein. Der Serienmeister, der in den letzten vier Bundesligapartien lediglich drei Zähler erspielte und dabei jeweils sieglos blieb, scheint das Tor nicht mehr treffen zu können. Dennoch sieht Rekordnationalspieler und Bayern-Legende Lothar Matthäus keinen Grund zur Panik, er stärkte dem Trainer am Montag den Rücken und richtete einen Appell an die Mannschaft.

FC Bayern: Lothar Matthäus lobt Kahn - „Das war genau das, was Julian jetzt benötigt“

„Julian Nagelsmann ist weiterhin der richtige Trainer für den FC Bayern München. Das vorneweg“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne und lobte im nächsten Satz Vorstandsboss Oliver Kahn, der dem Chefcoach trotz der „katastrophalen Serie“ von vier Spielen ohne Sieg den Rücken stärkte. „Das war genau das Richtige und auch das, was Julian jetzt vom Klub benötigt.“, so der 150-fache Nationalspieler. Dies sei „mit Sicherheit die schwierigste Phase in der noch jungen Karriere dieses tollen Trainers“, dennoch glaube er, dass Nagelsmann „das Ruder herumreißen“ könne und dabei auch die richtigen Schlüsse ziehen werde.

+ Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus und Cheftrainer Julian Nagelsmann. © Frank Hoermann/imago

Der Schlüssel sei nun „viel nachdenken und analysieren“, meint Matthäus, der nicht denkt, „dass er mit dem Gedanken spielt, hinzuwerfen“. Er habe „aus dem Umfeld nichts Schlechtes oder Negatives in Richtung Nagelsmann“ gehört. Auch glaubt er nicht, „dass er die Kabine verloren hat, dass die Mannschaft gar gegen ihn spielt oder ihn loswerden will“. Zuletzt gab es Berichte über mannschaftsinterne Zweifel an Nagelsmann, denen widersprach er wohl damit.

FC Bayern: Matthäus appelliert an den Mannschaftsgeist - „Sonst ist man kein Team“

Auch an die Spieler denkt Matthäus als Ex-Profi, einige hoch bezahlte Stars seien aktuell mit ihren Ersatzrollen unzufrieden, was wohl ebenfalls zum Leistungsabfall führt. „Die Enttäuschten dürfen sich jetzt nicht hängen lassen, miese Stimmung verbreiten und gemütlich die Zeit absitzen“, so die Worte des Weltmeisters an die Reservisten. Beim FC Bayern sollen sich „im Erfolgsfall alle wohlfühlen, aber wenn es nicht läuft, müssen alle dafür sorgen, dass sich das ändert. Sonst ist man kein Team.“ Demzufolge solle sich Nagelsmann überlegen, auf welche Spieler er am Ende setzt.

In den vergangenen Tagen häuften sich die Gerüchte über einen Trainerwechsel, auch der Name Thomas Tuchel fiel einige Male. Auch hierzu äußerte sich Matthäus ausführlich. „Weder glaube ich, dass Julian Nagelsmann wackelt, noch dass man sich beispielsweise mit Thomas Tuchel auseinandersetzt“, meint der 61-Jährige. „Das wäre auch das nächste Schuldeingeständnis, nachdem man so sehr von diesem Trainer überzeugt war“, so Matthäus, die Bayern hätten ihm nicht umsonst mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet und die Rekord-Ablösesumme für ihn bezahlt.

Lothar Matthäus über Ineffizienz des FC Bayern: „Natürlich fehlt Robert Lewandowski“

Bei all der warmen Worte muss auch Matthäus auch an das Fehlen des Mittelstürmers im Bayern-Spiel erinnern. „Natürlich fehlt Robert Lewandowski und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Aber das wusste man vorher auch und deshalb glaube ich nicht, dass man sich jetzt von diesem Plan abwendet“, schreibt der Erlanger, denn auch er weiß: „Die Diskussionen um Robert helfen wirklich keinem und sollten beendet werden“.

Bei aller Sympathie für Nagelsmann, die zwischen den Zeilen durchzulesen ist, kommt der neue Coach der E-Jugend des TSV Grünwald nicht drumherum, das Offensichtliche auszusprechen. „Es wird nicht ganz leicht und es sollte am besten direkt nach der Länderspielpause mit Erfolgen weitergehen, sonst wird’s richtig ungemütlich.“ Besonders für seinen Trainerkollegen Nagelsmann. (ajr)

