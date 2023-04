Matthäus eröffnet neue Privatfehde mit Kahn: „Hat andere Interessen, spielt gerne Golf“

Von: Melanie Gottschalk

Mitten in der Krise beim FC Bayern legt Lothar Matthäus gegen Vorstands-Boss Oliver Kahn nach und übt erneut harte Kritik.

München - Beim FC Bayern läuft es aktuell alles andere als rund. Erst das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, dann aus der Champions League. Nun steht auch noch die Meisterschaft auf der Kippe, nachdem die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Wochenende bei Mainz 05 unterging und der BVB seine Chance nutzte. Für Lothar Matthäus ist vor allem einer Schuld: Oliver Kahn. Die DFB-Legende legt deshalb mit seiner Kritik gegen den Vorstandsboss des FCB nach – und wie.

Name: Lothar Matthäus Alter: 62 Jahre (21. März 1961) Profi-Stationen: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Inter Mailand Größte Erfolge: Weltmeister, Europameister, 2 x UEFA-Cup-Sieger, 7x Deutscher Meister, 2x DFB-Pokalsieger, Italienischer Meister

Bayern-Krise: Lothar Matthäus richtet harte Worte in Richtung Oliver Kahn

„Es könnte jederzeit etwas passieren, an das man vor drei bis vier Monaten noch nicht gedacht hat. Oliver Kahn hat den Laden auf jeden Fall nicht im Griff“, sagte Matthäus in der Sport Bild und ergänzte: „Er hat andere Interessen, eine Familie, gerne den Kopf frei, er spielt gern Golf. Auf einmal muss er für ein Unternehmen in der Krise die Verantwortung tragen: eine neue Welt für ihn. Vielleicht hat er das unterschätzt.“

Harte Worte in Richtung Kahn. Doch damit noch nicht genug. Auch die Fans verstehe der FC-Bayern-Boss laut Matthäus nicht: „Die Leute in München leben und lieben den FC Bayern, sie leiden aktuell mit dem Club. Ich merke das beim Mittagessen, bei Gesprächen auf der Straße. Aber Oliver geht nicht dort hin, vielleicht fehlt ihm dadurch auch das Gespür, wie die Fans ticken, was sie bewegt.“

Nach dem Streit vor laufenden Kameras legt Lothar Matthäus gegen Oliver Kahn nach. © Frank Hoermann/imago

Matthäus übt Kritik an Bayern-Bossen Kahn, Hainer und Salihamidzic

Bereits beim Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund waren Matthäus und Kahn vor laufenden Kameras aneinander geraten. Matthäus hatte in seiner Kicker-Kolumne geschrieben: „Das Mia-san-Mia-Gefühl ist weg, Wärme, Herzlichkeit und Miteinander fehlen, die Atmosphäre im Klub eine andere. Ich weiß, dass viele im Verein so denken.“ Diese Aussage schmeckte Kahn, der lange mit Matthäus zusammengespielt hatte, überhaupt nicht, es kam zum Streit. Nun die erneute Kritik von Matthäus.

Doch der ehemalige Spieler des FC Bayern richtete seinen Blick auch auf den Bayern-Präsidenten und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Auch von Herbert Hainer hätte ich mir mehr klare Führung erwartet. Die Transfers von Salihamidzic sind im Nachhinein doch nicht so gut, wie man gedacht hatte“, sagte der 62-Jährige.

Matthäus: Trennung von Julian Nagelsmann war ein Fehler

Die Trennung von Julian Nagelsmann sei indes ein Fehler gewesen. „Nagelsmann war kurz vor dem Trainerwechsel noch von Verantwortlichen des FC Bayern der Rücken gestärkt worden. Deshalb hat man seit der Entlassung ein Glaubwürdigkeits-Defizit in der Öffentlichkeit.“

Am Ende warnt Matthäus, der mehr als 300 Mal für den FC Bayern die Fußballschuhe schnürte, dann noch Thomas Tuchel: „An Thomas Müller sind schon andere Trainer in München gescheitert“, sagte der 62-Jährige. Müller hatte in beiden Champions-League-Duellen gegen Manchester City nicht in der Startelf gestanden, über seine künftige Rolle unter Tuchel gibt es viele Spekulationen. (msb)