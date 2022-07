„Schadet der Mannschaft und dem Verein“: Lothar Matthäus kritisiert Lewandowski-Theater scharf

Von: Antonio José Riether

Lothar Matthäus sieht das Wechsel-Theater um Robert Lewandowski als massiven Störfaktor für die Mannschaft des FC Bayern und rät beiden Seiten zur Vernunft.

München - Die Verpflichtung von Sadio Mané, die Gerüchte um Cristiano Ronaldo und die Vertrags-Posse um Robert Lewandowski. Beim FC Bayern war im Sommertransferfenster bereits einiges geboten, die sportliche Leitung hatte dementsprechend viel zu tun. Einer, der in den vergangenen Wochen stets seine Meinung zu den aktuellen Themen bei den Münchnern äußerte, ist Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler wünscht sich ausdrücklich eine Einigung mit Lewandowski – zum Wohle der Mannschaft.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 in Warschau (Polen) Position: Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2023 Pflichtspiele für den FC Bayern: 375 (344 Tore)

Lothar Matthäus kritisiert Robert Lewandowski: „Die Mannschaft leidet unter der Situation“

Auch an seinem dritten Trainingstag nach der Sommerpause war Robert Lewandowski zumindest physisch am Trainingsgelände an der Säbener Straße anwesend. Der Pole zeigte sich während der Einheit allerdings lustlos und machte mehr mit Verspätungen als mit Aktionen auf dem Platz auf sich aufmerksam. Seine Körpersprache zeigte deutlich, dass er fest mit einem Abschied vom FC Bayern rechnet. Noch wartet er aber auf die Einigung zwischen dem deutschen Serienmeister und dem FC Barcelona.

Lothar Matthäus kritisierte den Polen für dessen Einstellung und sorgt sich um die Auswirkungen der trägen Vorstellung Lewandowskis. „Ich wünsche mir, dass das Theater um Robert Lewandowski schnell vorbei ist. Es nervt, es schadet der Mannschaft, das schadet dem Verein“, meinte der 61-Jährige gegenüber Bild und fügte hinzu: „Die Mannschaft leidet unter der Situation, sie diskutiert. Das schadet dem Mannschaftsgefüge.“

Robert Lewandowski contra Julian Nagelsmann: Stürmer ignoriert Ansagen des Cheftrainers

Im Training stellte sich Lewandowski bei seinem ersten Auftritt im Bayern-Dress nach seinem Urlaub klar gegen den Trainer Julian Nagelsmann. So sah er etwa bei Anweisungen an der Taktiktafel demonstrativ weg oder verweigerte Liegestütze, die das Verlierer-Team beim Trainingsspiel als Strafe aufgebrummt bekam. Wie Bild berichtet, verzichtete der Coach bei einer Übung gänzlich auf den Angreifer.

Lothar Matthäus rät: FC Bayern und Lewandowski sollten „die beste Lösung“ finden

Matthäus zeigte trotz der Aktionen des Stürmers auch etwas Verständnis. So fordert der Franke, dass sich die Bayern „mit einem so verdienten Spieler wie Robert an den Tisch setzen“ solle, um somit „die beste Lösung“ für beide Seiten zu finden. Dieser Zug scheint jedoch schon abgefahren zu sein, Lewandowski wartet nur noch auf die Annäherung zwischen seinem aktuellen und seinem designierten Klub.

Gegenüber Bild zog Matthäus einen angreifbaren Vergleich. Er selbst sehe „im Vorgehen von Barcelona und Lewandowski keinen großen Unterschied zu dem, wie es bei Bayern mit Mané lief und nun mit de Ligt laufen könnte“, meinte der Weltmeister von 1990. „Der interessierte Verein und Spieler finden eine Lösung, das wird klar kommuniziert. Und dann finden die Vereine eine Lösung.“ Wenn es im Fall Lewandowski doch so einfach wäre. (ajr)