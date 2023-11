„Muss den Verein wechseln“: Matthäus über Müllers „schleichenden Abgang“ beim FC Bayern

Thomas Müller steht nur noch selten in der Startelf des FC Bayern. Lothar Matthäus sieht den Routinier daher vor einer kniffligen Entscheidung.

München – Ganze fünfmal stand Thomas Müller in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in der Startelf des FC Bayern – und das bei insgesamt 18 Partien, von denen der 34-Jährige nur eine verletzungsbedingt verpasste.

Müller will über 2024 Karriere fortsetzen

Man muss kein Schwarzmaler sein, um behaupten zu können: Der sportliche Einfluss von Müller beim deutschen Rekordmeister war schon mal größer. Trotzdem will die „spielende Legende“, wie ihn sein Coach Thomas Tuchel Müller auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell gegen Kopenhagen bezeichnete, seine Karriere auch nach der EM 2024 fortsetzen.

„Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan“, erklärte Müller erst kürzlich in der Sport Bild. Betrachtet man die Einsatzzeiten des Offensivspielers in dieser Saison, stellt sich aber die Frage: Wo?

Matthäus legt Müller Wechsel nahe – sollte er mehr spielen wollen

Der Vertrag von Müller an der Säbener Straße läuft im Sommer aus und eine Vertragsverlängerung ist längst nicht in Stein gemeißelt. Lothar Matthäus legte der Bayern-Legende nun sogar einen Abschied nahe, sollte er wieder eine größere sportliche Rolle spielen wollen.

„Wenn er sich zutraut, wie vor zwei Jahren von Anfang an zu spielen, dann muss er den Verein wechseln. Das muss man offen sagen“, erklärte TV-Experte Matthäus in seiner Kolumne für den Sender Sky.

Müller mit wenig Spielzeit – FC Bayern will trotzdem verlängern

Weiter erklärt der 62-Jährige: „Müllers Situation sieht nach einem schleichenden Abgang aus. Alles, was zu dem Thema von Bayern-Seite kommt, entspricht nicht dem, was wir Woche für Woche sehen.“ Was Matthäus meint: Tuchel lobt Müller zwar stets, stellt ihn aber nur selten von Beginn an auf. In Köln musste der 34-Jährige erneut auf der Bank Platz nehmen, und das, obwohl Musiala verletzt ausfiel.

„Es ist schwierig, mit dieser Situation umzugehen, und es ist schwierig, mit dieser Situation zufrieden zu sein“, schrieb Matthäus. Der Weltmeister von 2014 müsse sich fragen, was er in Zukunft wolle. Trotz der geringen Spielanteile bestätige Bayern-Sportdirektor Christoph Freund im Rahmen des Köln-Spiels, dass man mit dem Eigengewächs verlängern wolle.

Wechselt Thomas Müller das erste Mal den Verein?

„Die Situation für den Thomas ist eine andere als sie davor war. Er nimmt das super an. Er ist ganz wichtig für die Mannschaft, für den Verein“, sagte der Österreicher. Bleibt die Frage, ob Müller die „Situation“ auch über die aktuelle Spielzeit annimmt. Ansonsten könnte es nochmal zu einem Novum in der Karriere des Weilheimers kommen: einen Vereinswechsel. Die Fans des FC Bayern brechen dagegen eine Lanze für ihre Ikone. (kk)