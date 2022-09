Lothar Matthäus übernimmt Traineraufgabe beim TSV Grünwald

Von: Korbinian Kothny

Lothar Matthäus wird in der kommenden Saison die E-Jugend des TSV Grünwald trainieren. © IMAGO/Mladen Lackovic

Prominentes Gesicht beim TSV Grünwald: Lothar Matthäus trainiert in der kommenden Saison die E-Jugend des Landesligisten.

München - Was für eine Ehre für die E-Jugendlichen des TSV Grünwald: In der kommenden Saison werden die Nachwuchskicker von einem der besten deutschen Fußballer aller Zeiten gecoacht. Denn wie Lothar Matthäus am Samstag bei Sky verriet, übernimmt der deutsche Rekordnationalspieler die Trainertätigkeit bei den acht- bis elfjährigen.

Hintergrund der ganzen Geschichte: Matthäus‘ Sohn Milan (8) spielt in der E-Jugend des TSV Grünwald. „Die hatten keinen Trainer, weil ihr Trainer aufgehört hat. Dann habe ich mich bereit erklärt, die große Verantwortung für die kleinen Jungs zu übernehmen“, erklärt Matthäus.

Lothar Matthäus tritt in die Fußstapfen von Arjen Robben

Im Gegensatz zu früher, als der Ex-Star des FC Bayern München die bulgarische Nationalmannschaft oder Rapid Wien coachte, muss sich Matthäus auf ganz andere Dinge konzentrieren. „Das Schuhebinden ist immer der Schlüssel. Die meisten können mit acht, neun, zehn noch keine Schuhe binden“, erklärt der 150-fache deutsche Nationalspieler.

Beim TSV Grünwald ist man prominente Trainer im Übrigen gewohnt. Im Münchner Nobelvorort coachte schon Arjen Robben die F-Jugend. Der ehemalige Fanliebling des deutschen Rekordmeisters trainierte nach seinem Karriereende ebenfalls seinen Sohn, bevor es für ihn und seine Familie zurück in die niederländische Heimat ging.

TSV Grünwald: Matthäus will nicht mehr die Schuhe binden

Matthäus ist mit seiner neuen Mannschaft auch schon erfolgreich in die Saison gestartet. Das erste Saisonspiel gewann Grünwald mit 8:2. Für die Kids und auch die Gegner wird das aber wohl eher im Hintergrund gestanden haben.

Der Sky-Experte erklärte, dass ihm die neue Aufgabe viel Spaß bereite, nur auf eine Sache möchte er in der Zukunft verzichten: „Ich habe den Müttern gesagt, sie sollen ihren Kindern beibringen, Schuhe zu binden. Ich konnte das mit fünf oder sechs.“ (kk)