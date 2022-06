Der „neue Luka Modric“ ist da: Bayern-Wunderkind absolviert erstes Training

Von: Alexander Kaindl

Jubelt künftig für den FC Bayern München: Kroatien-Wunderkind Lovro Zvonarek. © Pixsell / Imago

Der FC Bayern hat ein neues Supertalent: Lovro Zvonarek wird schon mit Luka Modric verglichen – jetzt ist er in München angekommen.

München - Es sind spannende Transfertage beim FC Bayern München! Am Freitag tütete Sportvorstand Hasan Salihamidzic den bislang größten Deal des Sommers ein: der Wechsel von Sadio Mané ist beschlossene Sache, der Deutsche Meister verpflichtet den Stürmer vom FC Liverpool für 32 Millionen Euro (neun Millionen könnten als Boni noch hinzukommen).

Der 30-jährige Senegalese soll am Dienstag seinen Medizincheck absolvieren und anschließend einen Dreijahresvertrag unterschreiben, am Mittwoch könnte es dann direkt die Präsentation geben – möglicherweise im großen Rahmen: es gibt offenbar Überlegungen, Mané in der Allianz Arena vorzustellen.

Der „neue Luka Modric“ ist da: Bayern-Neuzugang absolviert erstes Training

Die Allianz Arena ist für einen anderen Neuzugang des FC Bayern noch ein Stückchen entfernt. Aber es ist gut möglich, dass ein 17-jähriger Kroate eines Tages die große Bühne des Weltfußballs betritt: Lovro Zvonarek. Der Mittelfeldspieler wechselt diesen Sommer nach München, in seiner Heimat gilt er als absolutes Ausnahmetalent.

Sein Entdecker Tomislav Stipic sagte einst gegenüber der Bild: „Er hat die Fähigkeit, der neue Luka Modric zu werden. Das Gesamtpaket ist sensationell.“ Jetzt hat der „neue Luka Modric“ seine erste Einheit beim FCB absolviert, trainierte am Samstag mit der zweiten Mannschaft.

Lovro Zvonarek: FC Bayern München hat neues Supertalent

Zvonarek wurde 2005 im nordkroatischen Čakovec geboren, unweit der Grenzen zu Slowenien und Ungarn. Kurz nach seinem 16. Geburtstag gab er sein Profidebüt für Erstligist Slaven Belupo, es folgten 21 weitere Einsätze für den offensiven Mittelfeldspieler, zuletzt sogar mit der Kapitänsbinde. Damit wurde er zum jüngsten Spielführer eines europäischen Erstligisten. Dass er auch der jüngste Torschütze der kroatischen Erstliga-Geschichte ist, ist schon fast selbstredend.

Zvonarek hat sämtliche Jugendnationalmannschaften Kroatiens durchlaufen und gilt in der Offensive als extrem variabel. Der FC Bayern hat sich die Dienste des Rohdiamanten übrigens schon vor einem Jahr gesichert. Nach einem Probetraining im Frühling wollte man den damals 15-Jährigen am liebsten sofort verpflichten, Zvonarek wollte aber noch weiter in seiner Heimat spielen. Also blieb er noch ein Jahr in Kroatien, jetzt ist er aber in Deutschland angekommen.

FC Bayern verpflichtet kroatisches Wunderkind: Lovro Zvonarek direkt eine Nagelsmann-Option?

1,8 Millionen Euro soll das Wunderkind kosten, mittels Klauseln könnte die Ablösesumme dem Vernehmen nach noch auf 4,5 Millionen Euro steigen. Slaven-Belupo-Trainer Zoran Zekic schwärmt gegenüber Spox und Goal: „Er bewegt sich sehr gut ohne Ball. Aber auch mit Ball weiß er immer, was zu tun ist. Er hat ein unglaubliches Pass-Timing, er spielt immer vertikal.“

Wie sieht der Zvonarek-Plan nun aus? Zunächst einmal wird mit der zweiten Mannschaft trainiert, die Profis steigen erst am 8. Juli in die neue Saison ein. Dass Zvonarek als etablierter Erstligaspieler dauerhaft nur in der FCB-Reserve in der Regionalliga Bayern kickt, gilt als unwahrscheinlich. Gut möglich, dass Trainer Julian Nagelsmann ihm die eine oder andere Chance gibt. Luka Modric wurde als Teenager mehrere Male verliehen. Möglicherweise ist auch das eine Alternative für den FC Bayern. Dem späteren Weltfußballer hat es in seiner Entwicklung kaum geschadet.

Ein anderes Bayern-Talent verabschiedet sich dagegen aus München: Lars Lukas Mai wechselt in die Schweiz. (akl)