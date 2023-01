Verletzter Bayern-Star nimmt Auszeit: Fans entdecken Lucas Hernandez in Kitzbühel

Von: Felix Durach

Teilen

Nachdem der FC Bayern am Freitag die Rückrunde der Bundesliga eingeleitet hat, wurde der verletzte Lucas Hernandez beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel entdeckt.

München/Kitzbühel – Der Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga war nicht das einzige sportliche Großevent an diesem Wochenende. Während der FC Bayern sich am Freitagabend mit einer durchwachsenen Leistung ein 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig erspielte, flogen in Kitzbühel die Champagner-Korken. Denn dort gastierte seit Freitag der Ski-Weltcup-Zirkus. Insgesamt drei Wettbewerbe wurden vor den Augen von bis zu 45.000 Zuschauern abgehalten. Der Höhepunkt war wie immer das Hahnenkamm-Rennen auf der legendären „Streif“ am Samstag.

Lucas Hernandez: Verletzter Bayern-Star in Kitzbühel entdeckt

Zu dem bekanntesten Abfahrtsrennen im Weltcup lässt sich wie gewohnt auch die internationale Prominenz blicken. Dauergast Arnold Schwarzenegger sah neben weiteren bekannten Gesichtern auf der Tribüne den Sieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde. Unter den zahlreichen Zuschauern war jedoch auch ein Spieler des FC Bayern: Lucas Hernandez. Während seine Teamkollegen mit der Aufarbeitung der Fehler im Freitagabendspiel beschäftigt waren, genoss der Franzose den Glanz und Glamour des weltbekannten Wintersportorts.

In einem auf der Plattform TikTok veröffentlichten Video erspähte ein Nutzer den Weltmeister von 2018 in Gesellschaft von Social-Media-Superstar Khaby Lame. Der Bayern-Star tauschte für das Event Trikot und Fußball-Schuhe gegen Wollmütze und Marken-Skibrille. Auch die deutsche Sprinterin Alica Schmid postete in ihrer Story auf Instagram ein Bild mit dem Hernandez und Lame. Am Samstagabend tauschte Hernandez sein winterliches Outfit gegen einen schwarzen Anzug, wie ein von Khaby Lame veröffentlichte Video auf Instagram zeigt. Beim gemeinsamen Gala-Dinner hatten die zwei Superstars allen Anschein nach viel Spaß.

Hernandez laboriert an Kreuzband-Verletzung: Franzose macht Auszeit beim Ski-Weltcup

Der Bayern-Star hat also trotz seiner Verletzungssorgen das Lachen nicht verlernt. Hernandez zog sich im ersten WM-Gruppenspiel gegen Australien nach gerade einmal 13 Minuten einen Kreuzbandriss zu und fehlt den Münchnern somit bis zum Ende der Saison. Es war nicht die erste schwere Verletzung, die der Franzose seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2019. In seiner ersten Saison im Trikot der Münchner verpasste Hernandez nach einem Innenbandriss im Sprunggelenk 14 Spiele. In der Hinrunde der laufenden Saison erlitt der 26-Jährige darüber hinaus einen Muskelbündelriss und verpasste infolgedessen zehn Pflichtspiele.

Mittlerweile dürfte Hernandez jedoch wieder die Rückreise nach München angetreten haben. Denn bereits am Dienstag empfängt der deutsche Rekordmeister vor heimischer Kulisse den 1. FC Köln. Dann wird der Franzose wohl wieder auf der Tribüne sitzen und seinen Mannschaftskollegen die Daumen drücken. Nach dem Auftritt gegen RB Leipzig haben diese im Spiel gegen die Domstädter auch einiges gutzumachen. Gerade Führungsspieler und Vize-Kapitän Joshua Kimmich überraschte im Spiel gegen die Roten Bullen mit ungewohnten Aussetzern. Am Sonntag hatte sich sogar Hasan Salihamidzic zu dem Fehler des 27-Jährigen geäußert, der den 1:1-Ausgleichstreffer eingeleitet hatte.

Wenn die Münchner den ersten Dreier im neuen Kalenderjahr einfahren wollen, ist Hernandez erst einmal weiterhin zum Zuschauen gezwungen. In Kitzbühel erhielt der Franzose immerhin etwas Abwechslung vom tristen Reha-Alltag. (fd)