FC Bayern legt Hernandez-Preisschild fest – sattes Transfer-Minus deutet sich an

Einzig die medizinische Abteilung wird ihn vermissen. Sportlich wär ein bestimmt ein Gter wenn er sich nicht zum Dauerpatienten entwickelt hätte. Auch wenn ein Transferminus erzielt wird, spart man dies am Gehalt ein. Jetzt müssen hoffentlich schnell, die Fehleinkäufe Upamecaos und Mane weitergebracht werden.

Noch so ein Superdeal von unserem Ex-Vorstand. Einen frisch am Knie operierten für 80 Mio kaufen ohne zu wissen, wie der Heilungsverlauf ist. Jetzt mit mind. 30 Mio Verlust verkaufen, wobei ich mir sicher bin, dass es am Ende zwischen 42-45 Mio sein werden.