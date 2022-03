Bayern-Star Hernandez vor Transfer zu Real Madrid? Gerüchte um Millionen-Preisschild

Von: Alexander Kaindl

Kauf: 80 Millionen Euro. Verkauf: 60 Millionen Euro? Es gibt neue Gerüchte um Lucas Hernandez. © Langer / Imago

Lucas Hernandez ist der Rekord-Transfer des FC Bayern München. Nun gibt es Gerüchte um ein angebliches Interesse aus dessen alter Heimat.

München - Die Bayern haben wieder einmal zu Null gespielt! Das 4:0 über Union Berlin war die neunte weiße Weste des deutschen Rekordmeisters in dieser Saison. Trotzdem wirkt die Defensive der Münchner anfällig, auch gegen die Eisernen ließ man wieder eine Menge Möglichkeiten zu. Dabei haben die Bayern 2019 einen Spieler verpflichtet, der den Laden hinten auf Dauer dicht machen sollte: Lucas Hernandez.

Lucas François Bernard Hernández Pi Geboren: 14. Februar 1996 (Alter 26 Jahre), Marseille, Frankreich FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Innenverteidiger Frühere Stationen: Atletico Madrid Marktwert: 50 Millionen Euro

FC Bayern München: Transfer News - Lucas Hernandez vor einem Wechsel?

80 Millionen Euro kostete der Franzose, der den Großteil seines Lebens in Spanien verbrachte, den FC Bayern vor drei Jahren. Bis heute ist er der Rekord-Einkauf der Münchner - so richtig, da sind sich die Experten einig, hat er die gigantische Ablöse bisher aber noch nicht gerechtfertigt.

Viele Verletzungen, dazu immer wieder Fehler im Spiel und sogar ein Wirbel um eine mögliche Haftstrafe - der Weltmeister von 2018 hat sich seine ersten Jahre in München wohl auch etwas anders vorgestellt. Auf Dauer, da waren sich die Bosse an der Säbener Straße aber einig, sollte die Bayern-Abwehr aber um Hernandez herum aufgebaut werden, er sollte der Leader sein.

Lucas Hernandez: Rekord-Einkauf des FC Bayern München angeblich in Spanien gehandelt

Rein sportlich betont Trainer Julian Nagelsmann immer wieder: „Er ist in erster Linie ein Verteidiger, unglaublich stark im Zweikampf.“ Qualitäten, die auch andernorts gefragt sind. Zum Beispiel in seiner alten Heimat! Ja, Hernandez ist offenbar auf dem Radar einiger spanischer Klubs. Die Marca berichtete jüngst, dass „Lucas kein Problem damit hätte, in La Liga zurückzukehren. Eher das komplette Gegenteil“.

Der FC Barcelona wurde bereits früher als möglicher Abnehmer genannt, außerdem soll auch Real Madrid über Hernandez - dessen jüngerer Bruder Theo einst schon für die Königlichen spielte - nachdenken.

60 Millionen Euro für Lucas Hernandez? Gerüchte um angebliches Preisschild für Bayern-Verteidiger

DefensaCentral geht sogar noch einen Schritt weiter. Dort will man angeblich wissen, dass es schon ein Preisschild für Hernandez gibt: 60 Millionen Euro würde ein Transfer offenbar kosten, wie das Portal, das sich mit allen Entwicklungen rund um Real Madrid beschäftigt, schreibt.

Wahrheits-Gehalt dieser Gerüchte? Schwer zu überprüfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern im Sommer aber nach Niklas Süle noch einen Top-Innenverteidiger gehen lassen, geht gegen Null.

Real Madrid: Lucas Hernandez im Transfer-Visier?

Und überhaupt: Mit David Alaba und Eder Militao haben die Madrilenen eigentlich zwei Top-Innenverteidiger, die mitverantwortlich für den aktuellen Real-Erfolg sind - abgesehen von der Klatsche im Clasico steht die Mannschaft von Carlo Ancelotti nämlich sehr ordentlich da: Platz eins und neun Punkte Vorsprung in der Liga, Viertelfinale in der Champions League. (akl)