Lucas Scholl will in die Bundesliga

Lucas Scholl träumt weiterhin von einer Karriere in der Bundesliga.

FC Bayern München - Lucas Scholl ist seit wenigen Wochen in Nordhausen. Der Regionalligist soll für den 20-jährigen Mittelfeldspieler nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in die Bundesliga sein.

Seit Ende Januar hat Lucas Scholl das Kapitel FC Bayern beendet. Seinen Wechsel zu Wacker Nordhausen in die Regionalliga Nordost begründete er mit den Worten: "Ich will mich weiterentwickeln, will lernen, Männer-Fußball zu spielen." Im Interview mit der Sport Bild nennt er jetzt weitere Gründe für seinen Abgang: "Ich hatte keine Chance mehr bei Bayern, es war vorbei", sagt der Mittelfeldspieler.

Vor allem die verkorkste Vorrunde mit nur zwölf Einsätzen in der Reserve ließ die Entscheidung reifen, dem FC Bayern nach vielen Jahren den Rücken zu kehren. "Ich habe Selbstzweifel bekommen und mir gesagt: Ich muss so schnell hier weg, wie es geht. "

Über den Umweg Nordhausen möchte der 20-Jährige seine Karriere vorantreiben und eines Tages ins Oberhaus wechseln: "Es ist mein Ziel, es irgendwann in die Bundesliga zu schaffen. Natürlich ist das sauschwer." Auch der FC Luzern war an Scholl interessiert. Drei Wochen spielte er bei den Eidgenossen vor, doch der Wechsel scheiterte an den Finanzen. "Sie hätten mich genommen. Aber dort hätte ich mein Leben mit dem Gehalt allein finanzieren müssen, und die Schweiz ist nun mal richtig teuer. Das hätte ich alleine nicht geschafft, und ich wollte nicht, dass mein Papa mir etwas zahlt", erklärt er den geplatzten Wechsel.

Die Entscheidung, sich nach Nordhausen zu verabschieden, fiel in enger Abstimmung mit Jens Jerremies. Der ehemalige Bayern-Star berät inzwischen den Sohn von Mehmet Scholl, nachdem der Familienfrieden zwischen Vater und Sprössling gefährdet war: "Wir haben uns richtig oft gestritten, weil er sehr kritisch mit mir ist. (...) Es kam vor, dass wir eine Woche nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ich war beleidigt, er war sauer. Deshalb hat er vorgeschlagen, dass ich mir einen neuen Berater suchen soll."

Quelle: fussball-vorort.de