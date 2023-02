FC Bayern saß wegen Lufthansa-Fehler in Paris fest: Landung mit 55 Minuten Verspätung

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern um Vorstandsboss Oliver Kahn wurde Opfer des Lufthansa-Chaos und saß in Paris fest. © Federico Pestellini/Imago

Der FC Bayern sitzt wegen eines Lufthansa-Fehlers in Paris fest. Die Rückreise nach München nach dem Champions-League-Sieg gegen PSG verzögert sich.

Update vom 15. Februar, 13.40 Uhr: Der FC Bayern ist wieder in München gelandet. Mit 55 Minuten Verspätung kam der Lufthansa-Charterflieger in der Heimat an.

FC Bayern sitzt wegen Lufthansa-Fehler in Paris fest

Update vom 15. Februar, 12.35 Uhr: Der FC Bayern hat Paris nach der Lufthansa-Panne nun offenbar verlassen, wie die dpa berichtet. Mit etwas mehr als einer Stunde Verspätung konnte die Maschine in Richtung München abheben. Der Lufthansa-Charterflieger stand um 12.15 Uhr noch immer und wartete auf die Starterlaubnis. Wir halten Sie hier über die Rückkehr des FC Bayern nach München auf dem laufenden.

FC Bayern sitzt wegen Lufthansa-Panne am Flughafen in Paris fest

Erstmeldung vom 15. Februar: Paris - Das hat sich der FC Bayern wohl anders vorgestellt. Die Rückreise des deutschen Rekordmeisters nach München nach dem Sieg in Paris in der Champions League verzögert sich nach tz-Informationen. Ein Systemausfall der Lufthansa verursacht ein weltweites Flughafen-Chaos.

FC Bayern: Abflug aus Paris verzögert sich wegen Lufthansa-Ausfall

Demnach hat sich der Check-In verzögert, da alle erforderlichen Angaben händisch eingegeben werden mussten. Besonders die Gepäckabgabe erforderte mehr Zeit als eingeplant.

Die Mannschaft des FC Bayern sitzt zum aktuellen Zeitpunkt in Paris allerdings bereits im Flieger (Stand: 11.43 Uhr). Nicht nur der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, auch Präsident Herbert Hainer erkundigte sich, wann es weitergehen kann.

FC Bayern sitzt wegen Lufthansa-Fehler in Paris fest

Um 11.16 Uhr postete der FC Bayern noch Bilder von der Heimreise: „Ab nach Hause“, hieß es auf Twitter, dazu ein Flugzeug-Emoji. Wie die Bild berichtet, soll es sich beim FC Bayern nur um eine Verspätung von 15 bis 20 Minuten handeln.

Seit Mittwochmorgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Die Lufthansa-Panne sorgte auch am Airport in München für Chaos. (ck)