Podolski kommentiert Bayern-Wirbel: „Kennt man seit Jahrzehnten“

Von: Manuel Bonke

Beim FC Bayern überschlugen sich in den vergangenen Tagen die Ereignisse. Lukas Podolski zeigt sich davon wenig beeindruckt.

München/Köln - Die Verantwortlichen des FC Bayern würden diesem Vergleich mit großer Sicherheit zustimmen: Sie haben ihrem Ex-Trainer Julian Nagelsmann mit der Kaderzusammenstellung einen Luxus-Sportwagen zur Verfügung gestellt - aber der Fußballlehrer hat es nicht geschafft, die PS auf die Straße zu bringen.

Name: Lukas Podolski Geburtsdatum und -ort: 4. Juni 1985 (Gliwice, Polen) Bisherige Vereine: 1. FC Köln, FC Bayern München, FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe, Antalyaspor, Gornik Zabrze Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 1x Englischer Meister, 1x Deutscher Meister, 1x DFB-Pokalsieger, 1x FA-Cup-Sieger

FC Bayern: Auch Podolski hatte seine Schwierigkeiten

Letztendlich sahen sich CEO Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe als Technischer Direktor gezwungen, die Handbremse zu ziehen. Nun soll Thomas Tuchel den Fahrersitz übernehmen und die Münchner mit drei Titeln im Kofferraum über die Ziellinie bringen.

Weshalb dieser PS-Vergleich? Ganz einfach: Weil am Sonntag die Weltpremiere von „Manta, Manta – zwoter Teil“ in Köln stattfand und mit Lukas Podolski ein früherer Nationalspieler und Bayern-Kicker mitwirkt. Poldi hat zu seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister zwischen 2006 und 2009 am eigenen Leib erfahren müssen, wie schwer es ist, in München Fuß zu fassen.

Lukas Podolski (li.) zeigt sich vom Trubel um den FC Bayern München unbeeindruckt. © Imago Images / Sven Simon; Imago Images / Lackovic

Podolski über Topspiel: „Wenn sie Dortmund weghauen, ist alles vergessen“

Daher kommentierte er den Trainer-Hammer am Rande des roten Teppichs unbeeindruckt: „In München ist alles ein Hammer. Dort ist jedes Unentschieden ein Hammer. Das kennt man seit Jahrzehnten, das ist nichts Neues. Jetzt haben sie den Trainer gewechselt. Das passiert überall in der Fußballwelt: Trainer kommen und gehen.“

Er wisse zwar nicht, was vorgefallen sei, aber „in München hast du immer Unruhe. Das dauert jetzt ein paar Tage und wenn sie Dortmund weghauen, ist alles vergessen.“ Für Podolski, der aktuell in der polnischen Liga bei Gornik Zabrze spielt, ist der Rauswurf die logische Konsequenz, „weil am Ende die Ergebnisse nicht gepasst haben. Wenn ich Chef meines Dönerladens bin und ein Mitarbeiter gefällt mir nicht, rede ich mit ihm. Wenn es nicht passt, tausche ich ihn aus“. (BOK, PK)