„One Hundred Eightyyyyy!“ – Kurioser Darts-Vorfall stört Bayern-Trainer Tuchel bei PK

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel legte einmal mehr einen starken Auftritt bei einer Pressekonferenz als Bayern-Trainer ab. Lediglich ein kurioser Vorfall sorgte kurz für Aufsehen.

Update vom 3. April, 21.21 Uhr: Bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen den SC Freiburg sorgte Thomas Müller für Aufsehen. Während des Gesprächs zwischen den Journalisten und Trainer Thomas Tuchel war ein lauter Jubelschrei aus der Spieler-Kantine zu hören. Thomas Müller hatte offenbar über einen 180er-Wurf beim Dart gejubelt.

Doch der Bayern-Star meldete sich kurz nachdem die Szene von der PK viral ging auf Instagram zu Wort. Der Grund: Müller hatte gar nicht die drei Triple-20-Würfe gar nicht selbst vollbracht. Stattdessen gab er seinem Teamkollegen Josip Stanisic die gebührende Anerkennung – der Kroate hatte offenbar die maximale bei seinen drei Würfen erreicht. „Ehre, wem Ehre gebührt“, schrieb Müller bei Instagram und postete dazu ein Bild von sich und dem gebürtigen Münchner. Außerdem ergänzte er seine Story mit dem Hashtag „Nichtnureinfeinesfüßchen“, offenbar ist der Rechtsverteidiger Stanisic ein echter Allrounder.

„Josip Stanisic hat die 180 geworfen“, gab Thomas Müller auf Instagram zu. Der laute Jubelschrei der FCB-Ikone war sogar bei der PK zu hören. © Lackovic/imago/Screenshot Instagram (@esmuellert)

Erstmeldung vom 3. April:

München – Thomas Tuchel ist ein absoluter Profi. In jederlei Hinsicht.

Schon sein erster Auftritt als Trainer des FC Bayern bei seiner Vorstellung in der Allianz Arena war bemerkenswert und wurde von vielen Experten bewundert. Auch die ersten Trainingseinheiten und die folgenden TV-Auftritte des 49-Jährigen hatten Hand und Fuß. Das war man in der Vergangenheit nicht von jedem Coach in München so gewohnt.

Thomas Müller (l.) unterbrach mit einem lauten Schrei die PK von Thomas Tuchel beim FC Bayern. © Imago/ MIS

Thomas Tuchel wird durch lauten Schrei bei Pressekonferenz unterbrochen

Am Montagmittag kam es nun aber zum ersten kuriosen Zwischenfall bei einem Medienauftritt von Tuchel. Aber selbst dafür konnte der Coach gar nichts. Bei der PK vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg wurde der Fußballlehrer auf einmal laut unterbrochen.

Allerdings nicht von einem Journalisten oder vom Pressesprecher, nein. Ein lauter Schrei aus dem Nebenraum des Pressestüberls an der Säbener Straße drang in die Gesprächsrunde: „Haaaahhh! One Hundred Eighty“, war aus der Spieler-Kantine zu hören.

Um wen es sich bei dem „Übeltäter“ handelte, war auch schnell klar: Der Schrei kam von Thomas Müller! Die Aktion ließ Tuchel nur kurz stocken und rang ihm ein Lächeln ab. Ganz Profi eben.

Routinier Müller, der beim ersten Spiel unter Tuchel gegen den BVB gleich mit seinem 25. Doppelpack in seiner Bundesliga-Laufbahn überzeugen konnte, hat offenbar richtig gute Laune. Zurecht.

Darauf wollen Tuchel und die Bayern nun in den kommenden Wochen aufbauen, denn die nächsten Partien werden richtige Brocken. Am Dienstagabend geht‘s im Pokal gegen den Sport-Club, ehe es am Samstag in der Liga nach Freiburg geht. Anschließend steht schon der Champions-League-Kracher bei Manchester City an.

Doppelpack und 180: Thomas Müller liefert lautstarke Argumente für Stammplatz

Daher will Tuchel gegen Freiburg am Dienstagabend auch personell wenig ändern. „Es ist wichtig, dass es feste Abläufe gibt. Wichtig ist auch, die Führungsspieler auf dem Platz zu haben, besonders in einer etwas unruhigen Zeit“, erklärte der Coach.

Damit dürfte auch klar sein, dass Müller wieder in der Startelf stehen wird. Mit seinem Doppelpack gegen den BVB und der 180 im Darts-Spiel lieferte der aktuelle Kapitän natürlich vor allem lautstarke Argumente. (smk)

