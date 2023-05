Luxus-Auto von Star-Rapper? Massiv kündigt großes Geschenk für Musiala an

Von: Christoph Wutz

Rapper Massiv ist glühender Bayern-Fan. Gegen Köln fieberte er gebannt mit – und möchte sich jetzt gegenüber Jamal Musiala erkenntlich zeigen.

Berlin/München – Er war am Samstag der Held des Tages beim FC Bayern München: Jamal Musiala, der beim dramatischen Saisonfinale gegen Köln in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte und die Bayern so zur Meisterschaft schoss. Die Fans des Rekordmeisters feierten den Youngster dafür überschwänglich. Der Rapper Massiv möchte Musiala jetzt aus Dankbarkeit sogar ein Luxus-Auto schenken.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter: 20 Jahre), Stuttgart Position: Offensiver Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 110 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Er ist Bayern-Fan: Rapper Massiv fieberte im „Wahnsinns-Finale“ um die Meisterschaft mit Musiala mit

Der 40-jährige Rapper, der leidenschaftlicher Anhänger des FC Bayern ist, verfolgte das spannende Fernduell zwischen dem Rekordmeister und dem BVB am Samstag vor dem Fernseher. Per Instagram-Stories teilte er seine Emotionen während der Partie der Münchner in Köln mit seinen Fans.

Kurz nach dem Führungstor durch Musiala drückte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Wasim Taha heißt, seine Begeisterung über den Meisterschaftskampf aus. „Ich hätte es Dortmund echt gegönnt, das war auch ein Wahnsinns-Finale“, sagte Massiv bei Instagram. Dennoch freute er sich sehr über den unerwarteten Triumph seines FC Bayern, den der neue CEO Jan-Christian Dreesen jetzt zurück in die Erfolgsspur führen soll.

Rapper Massiv (l.) möchte Bayern-Juwel Jamal Musiala (r.) nach dem Gewinn der Meisterschaft aus Dankbarkeit einen Rolls Royce Cullinan (Mitte) schenken. © Imago / STAR-MEDIA / TT / MIS

Rapper Massiv verspricht Bayerns Musiala „einen Rolls Royce Cullinan – in grau-matt!“

Vor allem der Siegtorschütze fand im Beitrag des Rappers Erwähnung: „Musiala kam rein. Ich gönne es ihm wirklich, also super“, zeigte sich der Rapper bereits vor Spielende angetan vom 20-jährigen Bayern-Star, der mit seiner unwiderstehlichen Einzelaktion die Saison der Bayern rettete.

Und unmittelbar nach dem Abpfiff des Spiels in Köln geriet Massiv noch mehr ins Schwärmen: „Musiala, ich liebe dich, ich umarme dich“, verneigte er sich vor dem Münchner Juwel – und versprach ihm zum Dank ein besonderes Geschenk: „Von mir bekommst du einen Rolls Royce Cullinan – in grau-matt!“

Luxus-Auto: Massivs Geschenk für FCB-Star Musiala kostet rund 330.000 Euro

Doch dieses Präsent dürfte nicht günstig werden. Der versprochene Rolls Royce Cullinan, der 2018 auf den Markt kam, kostet in der Grundausstattung rund 330.000 Euro. Dafür überzeugt der SUV aber ebenso wie Musiala auf dem Fußballplatz mit Leistung: Das Fahrzeug der britischen Luxus-Marke kommt auf satte 571 PS und kann einen starken V12-Biturbo-Motor vorweisen.

Sollte es Massiv wirklich ernst gemeint haben, ist noch unklar, ob Musiala den Wagen annimmt. Das Luxus-Auto wäre aber nicht das einzige kuriose Geschenk beim Rekordmeister in letzter Zeit: Kürzlich organisierte Bayern-Keeper Yann Sommer 700 Kilo Schweizer Schokolade für die Münchner Tafel. (wuc)