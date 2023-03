Vier Bayern-Stars feiern in Münchner Luxus-Hotel mit Palina Rojinski und Stefanie Giesinger

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern hat eine ruhige Woche hinter sich. Daher blieb für die Stars um Serge Gnabry ein wenig Zeit, sich in München zu vergnügen.

München – Wenn Lothar Matthäus, Florian David Fitz und Palina Rojinski in München gemeinsam feiern, dann dürfen ein paar Stars des FC Bayern natürlich nicht fehlen.

Am Mittwochabend war im Mandarin Oriental so einiges geboten. Immerhin lud das Fünf-Sterne-Hotel in der Münchner Altstadt zur Party, auf der der japanische Star-Koch Nobu Matsuhisa die anwesenden Stars verköstigte. Eben ein klassischer It-Abend in der bayrischen Landeshauptstadt.

Name: Serge Gnabry Geburtstag: 14. Juli 1997 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Gnabry, Pavard und Co.: Bayern-Stars tauchen bei Party in Münchner Luxus-Hotel auf

So gaben sich Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, die beide vor einer möglichen Vertragsverlängerung an der Säbener Straße stehen und Bouna Sarr sowie – natürlich – Serge Gnabry bei diesem Szene-Event die Ehre. Was genau es zu essen gab und welche Highlights den Bayern-Stars serviert wurden, das ist nicht bekannt. Amüsant dürfte der Abend aber dennoch gewesen sein.

Der FC Bayern hat eine ruhige Woche hinter sich. Daher blieb für Benjamin Pavard, Lucas Herndandez, Bouna Sarr und Serge Gnabry ein wenig Zeit, sich in München zu vergnügen. © Screenshot/Twitter (@imiasanmia_en)

Bayern-Stars feiern im Mandarin Oriental mit Stefanie Giesinger und Palina Rojinski

Neben den Bayern-Stars zeigte sich auch GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger an diesem Abend im Mandarin Oriental. Dabei überraschte die 26-Jährige mit ihrem neuen Freund Jeremy Steeb, der kein Unbekannter ist. Zumindest in Sportkreisen, denn sein Vater ist die Tennis-Legende Carl-Uwe „Charly“ Steeb.

Aber zurück zu den Bayern-Kickern. Nach zuletzt starken Leistungen auf dem Platz und dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League sowie der eindrucksvollen Verteidigung der Tabellenspitze in der Bundesliga, durften sich Gnabry und Co. auch mal kulinarisch verwöhnen lassen.

FC Bayern: Stars lassen es sich gutgehen – und warten auf Champions-League-Auslosung

Während Hernandez aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfällt und Sarr in den Planungen von Trainer Julian Nagelsmann keine große Rolle spielt, sorgten vor allem Pavard und Gnabry sportlich für Schlagzeilen – allerdings nicht nur.

Aber: München ist bekannterweise nicht Paris. Und immerhin geht‘s für den FC Bayern auch erst am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen weiter, ehe anschließend die Länderspielpause ansteht. Wichtiges Highlight zuvor ist aber die Auslosung zum Viertelfinale in der Champions League am Freitagmittag. (smk)