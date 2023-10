Mainz gegen Bayern heute live: Tuchel bangt um zwei Topstars

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern muss heute bei Mainz 05 ran. Die Münchner plagen vor dem Bundesliga-Spiel in Rheinhessen Personalsorgen. Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Mainz 05 - FC Bayern -:- (-:-), heute, 18.30 Uhr

Thomas Tuchel hat Personalsorgen: Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf der Kippe.

Aufstellung Mainz: - Aufstellung Bayern: - Tore: -

Update vom 21. Oktober, 16.50 Uhr: Manuel Neuer soll bald in das Tor des FC Bayern zurückkehren. Das kündigte Münchens Coach Thomas Tuchel vor der Bundesliga-Partie bei Mainz 05 an. In Rheinhessen wird noch Sven Ulreich im Tor stehen, genauso am Dienstag (18.45 Uhr, hier im Live-Ticker) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul.

Aber am Samstag, 28. Oktober, könnte es in der heimischen Allianz Arena dann soweit sein - Neuers Comeback nach einer komplizierten Beinfraktur nimmt Formen an. „Wir haben gestern mit ihm gemeinsam entschieden, dass Sven Ulreich gegen Mainz und voraussichtlich in Istanbul im Tor stehen wird. Er hat herausragend gut trainiert. Trotz aller Euphorie gilt es, nichts zu überstürzen“, erzählte Tuchel bei einem Medientermin an der Säbener Straße.

Mainz gegen den FC Bayern im Live-Ticker: VfB Stuttgart macht Druck auf München

Update vom 21. Oktober, 16.25 Uhr: Der VfB Stuttgart macht weiter Druck auf die Bayern. Die Schwaben führen zur Halbzeit 1:0 bei Union Berlin. Natürlich hat wieder Serhou Guirassy für die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß getroffen, diesmal per Kopf. Es war schon sein 14. Saisontor im achten Spiel. Aber: Der Mittelstürmer musste kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Laut einer ersten Diagnose hat er Oberschenkelprobleme, berichtet Sky.

Bayer Leverkusen tut sich gegen den VfL Wolfsburg und Ex-München-Trainer Niko Kovac schwerer - in Niedersachsen steht es zur Pause 1:1. Bereits am Freitagabend hatte Borussia Dortmund 1:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Damit hat der BVB vor dem Samstagabendspiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern drei Punkte Vorsprung vor dem deutschen Rekordmeister.

Erstmeldung vom 21. Oktober: Mainz – Hinter den deutschen Nationalspielern liegt die strapaziöse Amerika-Reise mit den Länderspielen des DFB-Teams gegen die USA (3:1) und in den Vereinigten Staaten gegen Mexiko (2:2). An diesem Samstagabend heißt es für die Stars des FC Bayern wieder Fußball-Bundesliga.

Thomas Tuchel hat Personalsorgen: Kimmich und Goretzka auf der Kippe

Und: Münchens Trainer Thomas Tuchel plagen ordentliche Personalsorgen vor dem Match beim FSV Mainz 05 (18.30 Uhr). Denn: Joshua Kimmich musste die Länderspielreise erkältet abbrechen. Und Mittelfeldstratege Leon Goretzka kam mit einer schmerzhaften Fleischwunde am Sprunggelenk aus den USA zurück in die Isarmetropole.

Bis Samstagnachmittag war nicht klar, ob Tuchel die beiden Führungsspieler in Rheinhessen einsetzen kann. Dabei fallen schon Dayot Upamecano (Oberschenkelverletzung), Raphaël Guerreiro (Muskelfaserriss), Serge Gnabry (Unterarmbruch) und Noussair Mazraoui (angeschlagen) sicher aus.

„Es wird sehr knapp für Mainz“, erklärte Tuchel bei Bayerns Spieltagspressekonferenz zu Kimmich. Der Mittelfeldspieler wird aber wohl im Kader stehen. Den Gegner kennt der FCB-Trainer indes bestens. Zwischen 2009 und 2014 war der 50-jährige Tuchel Chefcoach bei den „Nullfünfern“. Vor dem Wiedersehen warnte er vor der besonderen Stehauf-Mentalität beim Ex-Klub. Zur Einordnung: Mainz hat keines der ersten sieben Saisonspiele gewonnen und liegt mit nur zwei Punkten auf Platz 17.

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Thomas Tuchel warnt vor Ex-Klub

„Ich war ja selber auch mal da. Die Mainzer lieben natürlich die Rolle des Underdogs. Ist doch klar. Die haben das kultiviert. Das ist ihre ganz besondere Stärke, sich gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft, in Phasen, wo der übermächtige Gegner kommt, über sich hinauszuwachsen. Eine Stimmung in der Stadt zu entwickeln. Eine Stimmung im Klub zu entwickeln“, erzählte der Bayern-Trainer auf der PK: „Das überträgt sich dann dort auf die Stadt. Dann gibt es eine besondere Stimmung im Stadion.“

