Makler-Streit um Boatengs Haus: Jetzt wird’s schmutzig

München - Im Streit zwischen Jerome Boateng und seinem ehemaligen Spetzl Alexander von Barkenstein gab es am Mittwoch vor Gericht keine Einigung. Schlimmer noch, es wurde schmutzige Wäsche gewaschen.

Früher waren sie Freunde, heute streiten sie vor Gericht – und reden nur über ihre Anwälte miteinander. Dennoch konnten sich FC-Bayern-Fußballer Jérôme Boateng (28) und Makler Alexander von Barkenstein noch nicht einigen. Ihr Gütetermin am Landgericht blieb am Mittwoch ohne Ergebnis. Stattdessen wurde schmutzige Wäsche gewaschen.

+ Makler Alexander von Barkenstein (Mitte) mit seinem Anwalt Axel Anker (li.). © dpa

„Unsere Kinder gehen gemeinsam in den Kindergarten. Ihnen werden unschöne Dinge über uns erzählt“, sagte der Makler vor dem Landgericht. Dort versucht er sein Honorar einzuklagen: 300.000 Euro fordert von Barkenstein von Boateng, weil er dem Star-Kicker eine Villa in Grünwald vermittelt hatte. Und: Weil er den Kaufpreis sogar um 500.000 Euro heruntergehandelt hatte. „Dafür sollst du etwas bekommen, das steht fest“, schrieb Boateng zum Dank. Was genau: Das blieb offen. Erst am 18. Mai 2016 wurden Art und Höhe der Entlohnung festgelegt: Laut Vertrag sollte der Makler 250.000 Euro plus Mehrwertsteuer erhalten. Boateng willigte ein. Aber später stellte er die Vereinbarung in Zweifel – und wollte nicht zahlen.