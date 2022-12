Malediven, Karibik, Kanada: Hier machen die FCB-Stars Urlaub

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Beim FC Bayern befinden sich die Profis aktuell im Urlaub. Kraft tanken für das neue Jahr lautet das Motto. Die FCB-Stars haben sich unterschiedliche Reiseziele ausgesucht.

München – Die Bayern-Stars lassen es sich derzeit richtig gut gehen. Nach einer strapaziösen ersten Saisonhälfte und der für die meisten enttäuschenden WM ist derzeit Urlaub angesagt. Erst am 3. Dezember bittet der FC Bayern um Trainer Julian Nagelsmann, der zum Sightseeing in New York war, zum Trainingsauftakt.

FC Bayern im Urlaub: de Ligt mit Freundin auf den Malediven

Nicht nur für die deutschen FCB-Profis war die Weltmeisterschaft eine Enttäuschung. Auch Holland-Verteidiger Matthijs de Ligt hatte nicht viel zu lachen. Mit der Niederlande kam der 23-Jährige zwar bis ins Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien, wurde von Bondscoach Louis van Gaal aber fast gar nicht berücksichtigt.

Auf andere Gedanken kam er nun bei einem Liebesurlaub mit Annekee Molenaar auf den Malediven. De Ligt lenkte sich mit seiner Model-Freundin unter Palmen vom WM-Frust ab und genoss traumhafte Strände. Wie Fotos auf Instagram beweisen, blieb dabei auch genug Zeit für ein wenig Zärtlichkeit. Die Beiden sind seit vier Jahren zusammen. Nach dem Sonnetanken ging es für de Ligt vor Weihnachten noch in die Berge, wie die Bild berichtet.

Bayern-Star Matthijs de Ligt mit seiner Freundin im Urlaub auf den Malediven. © Matthijs de Ligt/Instagram

Malediven, Karibik, Kanada: Hier machen die FCB-Stars Urlaub

Der Niederländer war nicht der einzige Bayern-Star, der auf den Malediven entspannte. Auch Marcel Sabitzer zog es mit Partnerin und Bachelor-Gewinnerin Katja Kühne auf die Trauminseln. Die Beiden sind seit 2017 ein Paar.

Joshua Kimmich und seine Frau Lina haben sich ebenfalls für einen Urlaub auf den Malediven entschieden. Das Ehepaar residierte im „Hotel Zuma“.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Tel im Urlaub in der Karibik, Davies auf Heimaturlaub in Kanada

Mathys Tel zog es in die Karibik auf Guadeloupe. Anschließend stand eine Reise nach Dubai auf dem Programm. Dort befindet sich auch Ryan Gravenberch, der laut Bild fleißig im Champs Sport & Fitness Club trainiert oder Ausflüge in die Wüste macht.

Alphonso Davies suchte hingegen kältere Gefilde auf und flog in die Heimat. Nach Spaß in Whistler im Schnee wurde Phonzy in Edmonton bei einem Eishockey-Spiel als Kanadas Fußballer des Jahres geehrt. Zuvor war Davies in Europa unterwegs und machte zusammen mit Jamal Musiala Station in Paris. (ck)