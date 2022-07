Malik Tillman auf die Insel? Europa-League-Finalist zeigt Interesse am Talent des FC Bayern

Von: Sebastian Isbaner

Malik Tillman hat das Interesse von Europa-League-Finalist Glasgow Rangers geweckt. © IMAGO/Fotostand / Hilpert

Der FC Bayern könnte das nächste Eigengewächs verlieren. Medienberichten zufolge sind die Glasgow Rangers an Malik Tillman interessiert.

München - Der FC Bayern München musste sich diesen Sommer schon vom einen oder anderen Nachwuchstalent trennen. Nach den Abgängen der Offensivkräfte Armindo Sieb und Christopher Scott könnte sich nun der nächste Youngster aus der Talentschmiede der Münchner verabschieden. Einem Bericht der britischen Daily Mail zufolge hat der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen.

Glasgow Rangers: Tillman soll Joe Aribo in der Offensive ersetzen

Coach Giovanni van Bronckhorst möchte mit der Verpflichtung des Offensiv-Talents seinen Angriff nach dem Abgang von Joe Aribo weiter verstärken. Es wäre bereits der vierte Transfer der Rangers in der laufenden Transferperiode.

Im vergangenen Jahr erreichte der Traditionsklub das Finale der Europa League. Dieses verloren die Rangers im Elfmeterschießen gegen die Eintracht aus Frankfurt. In der schottischen Liga musste sich der Vorjahresmeister dem Erzrivalen Celtic Glasgow geschlagen geben. Mit den Neuverpflichtungen möchten die Rangers die Krone in der heimischen Liga zurückerobern.

Malik Tillman: Rangers locken mit mehr Spielzeit bei den Profis als bei Bayern

Dabei soll Malik Tillman auch eine Rolle spielen. Denn der Europa League-Finalist ist an einer festen Verpflichtung des Deutsch-Amerikaners und nicht nur an einer Leihe interessiert. In Schottland würden Tillman mehr Einsatzzeiten winken als bei den Profis des FC Bayern München. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2024.

FC Bayern München: Einsätze für Tillman in der Bundesliga waren bisher eher Mangelware

Tillman kam in der vergangenen Saison auf vier Bundesliga-Einsätze für die Bayern. Sein Debüt gab der 20-jährige Youngster Mitte Dezember 2021 gegen den VfB Stuttgart. Für die U23 lief der Offensivallrounder in der Regionalliga 15 Mal für die Münchner auf, steuerte dabei fünf Torvorlagen und vier Treffer bei. Für die US-Nationalmannschaft bestritt Tillman nach seiner Absage an den DFB bereits zwei Länderspiele.

Der gebürtige Nürnberger kam 2015 von der SpVgg Greuther Fürth in die bayrische Landeshauptstadt und durchlief seitdem alle Großfeldmannschaften des deutschen Rekordmeisters. Ob Tillman den Schritt auf die Insel wagen wird, ist noch unklar. Ob „The Gers“ schon ein offizielles Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler beim FC Bayern abgegeben hat, ist nicht bekannt. (Sebastian Isbaner)