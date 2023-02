Bayern-Leihgabe Tillman klärt sein Skandal-Tor auf: „Klar, dass irgendwas nicht stimmte“

Von: Alexander Kaindl

Das gibt Ärger: Malik Tillman bejubelt erst noch das 2:1 für die Glasgow Rangers, ehe es von Kevin Holt (rechtes Bild, von links), Jamie Sneddon und Aaron Muirhead ein paar eindeutige Hinweise hagelt. © Shutterstock / Imago

Malik Tillman trifft im schottischen Pokal für die Glasgow Rangers – und sorgt damit für einen Skandal. Die Bayern-Leihgabe klärte die Situation nun auf.

Update vom 14. Februar, 14.19 Uhr: Malik Tillman hat sich nach seinem umstrittenen Tor im schottischen Pokal zu Wort gemeldet und die Situation aufgeklärt. Im Interview mit dem Kicker sagte die Leihgabe des FC Bayern: „Es war so, dass ich gefoult und behandelt wurde und nicht mitbekommen habe, dass mein Teamkollege Antonio Colak den Ball anschließend ins Aus gespielt hatte. Als die anderen dann eingeworfen haben, dachte ich, es geht ganz normal weiter. Und für mich sah es auch nicht so aus, als würde der Verteidiger den Ball zu uns rüber schlagen wollen. Deshalb habe ich ihm den Ball abgenommen und das Tor gemacht.“

Unmittelbar danach war Tillman von seinen Gegenspielern heftig angegangen worden. Dem US-Nationalspieler war dann schnell „klar, dass irgendwas nicht stimmte“. Direkt nach Wiederanpfiff durfte Zweitligist Partick Thistle dann ungehindert zum 2:2 einschießen. Letztlich gewannen die Glasgow Rangers noch mit 3:2. Für Tillman war die Sache schon mit dem Tor zum Ausgleich gegessen. „An sich wollte ich mit diesen Spielern nichts mehr zu tun haben, weil sie, als sie alle auf mich zugelaufen kamen, menschlich nicht ganz korrekt gehandelt haben. Also was da so gesagt wurde.“

Welche Wörter genau gefallen sind, deckte Tillman nicht auf. Angesichts der Bilder darf man aber davon ausgehen, dass es sich nicht um große Nettigkeiten gehandelt haben dürfte.

Wirbel um Bayern-Leihgabe Malik Tillman

Erstmeldung vom 13. Februar, 10.25 Uhr: Glasgow – Er ist einer der Erfolgsgaranten der Glasgow Rangers: Malik Tillman. Die Leihgabe des FC Bayern München hat in der Scottish Premiership bereits sieben Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben – der Deutsch-Amerikaner zählt damit zu den besten Scorern der Liga.

Malik Tillman Geboren: 28. Mai 2002 (Alter: 20 Jahre), Nürnberg Offensives Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2024; aktuell an die Glasgow Rangers verliehen Marktwert: 2,8 Millionen Euro

Malik Tillman mit Skandal-Tor im schottischen Pokal

Tillman, der bis zum Sommer an die Rangers ausgeliehen ist, hat nun auch im schottischen Pokal getroffen. Damit hat der gebürtige Nürnberger aber einen handfesten Skandal ausgelöst! Was war passiert?

Es stand 1:1 zwischen den Rangers und Zweitligist Partick Thistle. Tillman ging nach 70 Minuten im Achtelfinale zu Boden, seine Mannschaft spielte den Ball ins Aus. Der Offensivmann wurde daraufhin behandelt und konnte schließlich weitermachen. Das tat er auch – aber Tillman hatte offensichtlich nicht mitbekommen, dass der Gegner den Ball nach der Fairplay-Aktion wieder in die Hälfte der Rangers zurückschlagen wollte.

Bayern-Leihgabe Tillman trifft und bekommt danach sofort die schottische Härte zu spüren

Denn nach dem Einwurf für die Gäste stürmte die Bayern-Leihgabe auf Thistle-Verteidiger Kevin Holt zu, stibitzte ihm die Kugel, tanzte Keeper Jamie Sneddon aus und schob zum 2:1 für die Rangers ein. Direkt danach ging es dann richtig zur Sache: Tillman wurde von seinen Gegenspielern umringt und zu Boden gestoßen – XXL-Rudelbildung im schottischen Pokal!

Letztlich war es dann Rangers-Trainer Michael Beale, der einschritt und dafür sorgte, dass die Gäste den Ausgleich erzielen durften: Scott Tiffoney marschierte unter Buhrufen der Heimfans vom Anstoßpunkt ohne Gegenwehr in Richtung Glasgow-Kasten und markierte – nach einer kleinen Provokation von Torhüter Allan McGregor – das 2:2.

Malik Tillman „hat nicht gesehen, dass Partick uns den Ball zurückgeben wollte“

Die Tillman-Aktion war in der Folge das große Thema in Schottland. Trainer Beale klärte nach dem Spiel auf und sagte: „Das war ein großes Missverständnis. Malik verletzte sich, ging raus und sah nicht, dass der Ball extra ins Aus gespielt wurde. Er hat nicht gesehen, dass Partick uns den Ball zurückgeben wollte.“

Dass der Zweitligist nach dem ganzen Aufruhr dann ungehindert zum 2:2 kam, sei für Beale die richtige Entscheidung gewesen. „Wir wollen das Beste für das Spiel und ich fand es nicht richtig, ein Spiel auf diese Weise zu gewinnen. Nicht zu Hause, nicht gegen Partick Thistle und nicht im Pokal. Es war das Richtige für den Fußball und die Einhaltung der Standards dieses Fußballvereins.“

Glasgow Rangers nach Tillman-Skandal im Pokal-Viertelfinale

Letztlich feierten die Rangers doch noch den Einzug ins Viertelfinale. James Sands erzielte nach 86 Minuten das 3:2. So gaben die Gäste das Spiel doch noch aus der Hand: Holt hatte per Elfmeter zur Führung getroffen, Ex-Bundesligaprofi Antonio Colak (Nürnberg, Darmstadt) erzielte den Ausgleich (50.), ehe sein Kollege Tillman mit besagtem Skandal-Tor für das 2:1 und viele Diskussionen sorgte.

In Tillmans alter Heimat gibt es aktuell ebenfalls einiges zu besprechen: Eine Aktion von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sorgt für Fragezeichen.