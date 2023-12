Manchester United gegen FC Bayern heute live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Manchester United und dem FC Bayern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Manchester/München – Der FC Bayern München ist am Dienstag (12. Dezember) zu Gast bei Manchester United. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 21 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

Manchester United gegen FC Bayern: Champions-League live im Free-TV?

Das CL-Gruppenspiel zwischen Manchester United und dem FC Bayern wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Manchester United gegen FC Bayern: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Kräftemessen zwischen Manchester United und dem FC Bayern wird im Live-Stream von Amazon Prime Video gezeigt.

In der Champions League steht der 6. Spieltag an und der FC Bayern München will die Gruppenphase mit einem Sieg anschließen. Sorgen um ein mögliches Weiterkommen muss sich der deutsche Rekordmeister aber nicht machen, der Einzug ins Achtelfinale steht bereits fest. Dennoch wollen Cheftrainer Thomas Tuchel und seine Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen, gerade nach der Blamage bei Eintracht Frankfurt.

Manchester United gegen FC Bayern: Wer holt sich den Sieg?

In der Bundesliga kassierte der FC Bayern München die erste Niederlage der Saison. Bei der SGE war der FCB völlig chancenlos und verlor mit 1:5. Ein Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft. „Man muss Frankfurt gratulieren, sie haben absolut verdient gewonnen. Die erste halbe Stunde haben sie uns den Schneid abgekauft. Im Nachgang haben wir nicht die Effektivität an den Tag gelegt, um zurückzukommen, dann wird es natürlich auch unangenehm von der Höhe“, sagte Offensivspieler Thomas Müller nachg der Partie.

„Da muss eine Reaktion folgen, da muss der Wut-Motor angehen – aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nicht wollen, aber die Frankfurter haben auf jeden Fall nochmal mehr durchgezogen und die Dinger erzwungen. Wir werden zurückschlagen und zurückkommen, aber wir haben nicht viel Zeit“, so Müller weiter.

Der FC Bayern ist zu Gast bei Manchester United. © IMAGO/Mara Wolf

Die Reaktion könnte bereits in Manchester erfolgen. Der englische Top-Klub benötigt aber selbst dringend einen Sieg, denn es droht das Ausscheiden in der Vorrunde. ManU steht nur auf Platz vier, mit einem Punkte Rückstand auf den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Bei einem eigenen Erfolg muss das Parallelspiel Remis ausgehen, sonst geht es für Manchester United nicht weiter in der Königsklasse. (smr)