Mané-Abgang fix: FC Bayern bestätigt Wechsel nach Saudi-Arabien

Von: Sascha Mehr

Der Wechsel von Sadio Mané zu Al Nassr ist perfekt. Bayern München bestätigte den sofortigen Abgang des Stürmers.

München – Sadio Mané wechselt vom FC Bayern zu Al Nassr nach Saudi-Arabien, wie der Verein bestätigte. Damit endet das Kapitel des Senegalasen an der Säbener Straße nach nur einer Saison. Zuletzt bahnte sich der Wechsel bereits an, nun ist er perfekt.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: Al Nassr Position: Linksaußen

Sadio Mané verlässt FC Bayern München

„Wir wollen uns bei Sadio Mané für die vergangene Saison bedanken. Es war sicher kein einfaches Jahr für ihn, er verletzte sich kurz vor der Weltmeisterschaft und verpasste dadurch die Teilnahme mit dem Senegal, den er zuvor zum ersten Triumph beim Afrika-Cup und zur WM-Qualifikation geführt hatte“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

„Durch die lange Ausfallzeit konnte er sich auch beim FC Bayern nicht so einbringen, wie wir alle und er selbst sich das erhofft hatten. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnt und bei einem anderen Club einen Neuanfang macht. Wir wünschen ihm für die kommenden Herausforderungen bei Al Nassr alles Gute und viel Erfolg“, so Dreesen weiter.

Sadio Mané wechselt vom FC Bayern zu Al Nassr. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mané kam im Sommer 2022 vom FC Liverpool und sollte die Offensive des FC Bayern auf ein anderes Level hieven. Das gelang aber nur phasenweise. In der Hinrunde konnte der Senegalese noch überzeugen, doch vor der WM verletzte er sich so schwer, dass er monatelang ausfiel und deshalb auch die Weltmeisterschaft in Katar verpasste.

FC Bayern verkauft Mané an Al Nassr

Nach seiner Verletzung schaffte er es nicht mehr, an seine zuvor gezeigten Leistungen anzuknüpfen. Tiefpunkt war sein Faustschlag gegen Leroy Mané im Anschluss an das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City. Der Angreifer kassierte dafür eine empfindliche Geldstrafe und wurde für das folgende Bundesligaspiel suspendiert.

Sadio Mané kam beim FC Bayern in 38 Pflichtspielen zum Einsatz. Der Senegalese erzielte dabei zwölf Tore. Gemeinsam mit den Münchnern gewann Afrikas zweimaliger Fußballer des Jahres die Deutsche Meisterschaft sowie den deutschen Superpokal. „Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können“, sagte der Angreifer. „Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen. Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft“, sagte der Angreifer kürzlich zum Pay-TV-Sender Sky. (smr)