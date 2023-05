Mané vor Rückkehr in Premier League? Trio zeigt offenbar Interesse am Bayern-Star

Von: Sascha Mehr

Sadio Mané hat in seiner ersten Saison beim FC Bayern München enttäuscht. Steht er nun vor einer Rückkehr in die Premier League?

München - Bei der Meisterfeier auf dem Münchener Marienplatz strahlte Sadio Mané, genau wie der Rest der Mannschaft. Dieser Tag tat dem Senegalesen sicherlich gut, denn seine Zeit an der Säbener Straße verlief bislang enttäuschend. Der FC Bayern hatte sich vom Offensivspieler, der im vergangenen Sommer für über 30 Millionen Euro vom FC Liverpool kam, deutlich mehr versprochen.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen

FC Bayern München: Mané mit enttäuschender Saison

In seiner ersten Bayern-Saison kam der 31-Jährige wettbewerbsübergreifend auf 38 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwölf Tore erzielte und weitere sechs vorbereitete. Er brachte aber nie die Qualität auf den Platz, die er in der englischen Premier League zeigte. Unter Jürgen Klopp galt er als einer der besten Angreifer der Insel und wurde von den Fans der „Reds“ verehrt.

Beim FC Bayern München startete er zumindest ordentlich, doch der erste Tiefpunkt kam im November 2022, als sich Mané einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zuzog, der ihn die WM in Katar kostete. Anschließend kam er nie wieder richtig in Form und sorgte auch noch für einen echten Eklat. Nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Manchester City, schlug er Leroy Sané in der Kabine.

Sadio Mané vom FC Bayern München. © IMAGO/Revierfoto

Zuletzt war immer wieder zu hören, dass sich der FC Bayern München einen Verkauf im Sommer vorstellen könnte. Auf der britischen Insel besitzt der Senegalese nach wie vor einen hervorragenden Ruf, weshalb es auch nicht verwundert, dass ein Trio aus der Premier League Interesse am Stürmer zeigen soll.

FC Bayern München: England-Trio mit Interesse an Mané?

Nach Informationen von Bild-Fußballchef Christian Falk soll es sich bei den drei Klubs um Newcastle United, den FC Chelsea und Manchester United handeln.

Mané selbst sagte zuletzt, dass er beim FC Bayern München bleiben und sich durchsetzen will, doch sollte ein gutes Angebot aus England kommen, dürfte der 31-Jährige ins Grübeln kommen. Ein Premier League-Verein, der um Titel mitspielt, wäre eine bessere Lösung als beim deutschen Rekordmeister auf der Bank sitzen zu müssen. (smr)