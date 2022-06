Transfer-Paukenschlag beim FC Bayern? Liverpool denkt wohl über Gnabry nach: „Er will viel Geld“

Von: Florian Schimak

Der Wechsel von Sadio Mané zum FC Bayern zeichnet sich immer mehr ab. Aus England ist zu hören: Der FC Liverpool könnte zurückschlagen und denkt über Serge Gnabry nach.

München - Lange Zeit stand es still, das Transferkarussell beim FC Bayern. Aber im Juni nimmt es richtig Fahrt auf! Immer mehr Stars springen auf, aber ein paar Spieler steigen auch ab. So dürfte Robert Lewandowski den Rekordmeister in diesem Sommer vermutlich noch verlassen, auch wenn sich der Verein bislang klar gegen einen Verkauf ausgesprochen hat.

Außerdem stehen die Zeichen bei Serge Gnabry auf Trennung. Der Offensivspieler hat das Vertragsangebot der Bayern bislang noch nicht angenommen und fordert angeblich mehr Geld. Da sein aktuelles Arbeitspapier 2023 ausläuft, steht der 26-Jährige im Sommer womöglich zum Verkauf. Mit ein Grund: Der FC Bayern steht vor einer Verpflichtung von Sadio Mané vom FC Liverpool.

Name: Serge David Gnabry Alter: 14. Juli 1995 (Alter 26 Jahre), Stuttgart Position: Rechtsaußen Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2023) Marktwert: 70 Millionen

Auch Andrew Headspeath, ein Transfer-Experte in Sachen FC Liverpool, geht vom Mané-Wechsel an die Säbener Straße aus. Insofern wäre ein Gnabry-Abschied zu verschmerzen. Doch nun bahnt sich offenbar ein Transfer-Hammer an! Denn wie Headspeath gegenüber tz.de und Merkur.de verrät, denkt man in Liverpool über Gnabry nach. „Liverpool wird versuchen, ihn (Sadio Mané, Anm. d. Red.) durch Serge Gnabry zu ersetzen“, so der Journalist von 90min.com: „Aber dem Anschein nach fordert er viel Geld.“

Geld, das die Reds womöglich eher bereit sind zu zahlen. Von den Bayern wurden Gnabry angeblich 19 Millionen brutto im Jahr geboten. Doch der Nationalspieler lehnt bislang ab. Dabei geht es Gnabry angeblich gar nicht so sehr ums Geld, wie er auf der Pressekonferenz des DFB-Teams am Donnerstag verriet.

Auch er wünsche sich eine gewisse Wertschätzung, führte er aus, „die sollte von beiden Seiten gezollt werden“. Was das bedeute? „Es ist nicht immer nur so, dass jeder von uns nur ans Geld denkt“, betonte Gnabry, „da spielen im Arbeitsverhältnis noch andere Dinge eine Rolle, um sich wohlzufühlen.“ Ansonsten beantwortete der FCB-Star keine weiteren Fragen zu seiner Zukunft. „Zu meiner eigenen Vertragssituation will ich mich hier nicht äußern, deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr“, so Gnabry in Herzogenaurach.

Serge Gnabry als Mané-Ersatz zum FC Liverpool? Transfer-Experte bringt FCB-Star ins Gespräch

Gnabry war 2017 von Werder Bremen zum FC Bayern gewechselt und nach einem Jahr Leihe bei der TSG Hoffenheim dann an der Isar durchgestartet. In der abgelaufenen Saison erzielte der Offensivspieler in 45 Partien wettbewerbsübergreifend 17 Treffer und legte zehn Tore auf. Alleine in der Bundesliga gelangen ihm 14 Tore, was ihn zum zweitbesten Torschützen hinter Weltfußballer Lewandowski (35 Treffer) werden ließ.

Beim FC Liverpool könnte er Mané tatsächlich fast eins zu eins ersetzen. Der Senegalese lief unter Jürgen Klopp in der abgelaufenen Saison meist im Sturmzentrum auf und spielte dort als Falsche Neun - eine Position, die Gnabry auch liegen würde. Unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw füllte er diese Rolle im DFB-Team aus. In 31 Länderspielen erzielte Gnabry als Mittelstürmer starke 20 Tore.

Auch in Sachen Marktwert bewegt sich Gnabry auf dem Niveau von Mané. Laut transfermarkt.de ist Gnabry aktuell 70 Millionen Euro Wert. So viel Geld würde Liverpool aber nicht an die Bayern zahlen - eher um die 45 Millionen, wie zu hören ist. Eine ähnliche Summe dürfte Hasan Salihamidzic auch für Mané auf den Tisch legen. (smk/sid)