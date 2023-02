Neuer-Abschied? Bayern-Insider bringt Torwart-Tausch mit Dortmunds Kobel ins Spiel

Von: Christoph Klaucke

Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier: Lässt der FC Bayern Manuel Neuer wie seine größten Vereinsidole fallen? Ein Insider regt einen Torwart-Tausch mit Dortmunds Kobel an.

München – Manuel Neuer muss mit den Folgen seines Ski-Unfalls leben – der Torhüter hatte sich in der Winterpause den Unterschenkel gebrochen. Eine vermeintlich unglückliche Situation, denn für Neuer war das eigentlich „wie Brötchenholen“. Nach seinem Skandal-Interview muss der Kapitän des FC Bayern nun mit den Konsequenzen leben, die er sich selbst eingebrockt hat.

Noch stehen diese nicht fest, die Bosse haben allerdings schon „deutliche“ Gespräche angekündigt. Einer Fan-Abstimmung auf tz.de zufolge ist Neuers Zeit beim FC Bayern ohnehin abgelaufen. Gehen der Rekord-Welttorhüter und der Rekordmeister schon bald getrennte Wege? Ein Bayern-Insider, der den Klub wie seine Westentasche kennt, rechnet mit einem baldigen Abschied Neuers und schlägt einen spektakulären Torwarttausch vor.

Manuel Neuer Geboren: 27.03.1986 (36) in Gelsenkirchen Beim FC Bayern seit Juli 2011 Vertrag bis 30. Juni 2024 Leistungsdaten beim FC Bayern: 488 Pflichtspiele, 384 Gegentore, 233 Mal mit weißer Weste

Bayern-Insider prognostiziert Manuel Neuer „unsanfte Trennung“

Der FC Bayern stellt sich für gewöhnlich immer schützend vor seine Spieler. Wenn aber ein Profi seine persönlichen Interessen über jene des Vereins stellt, können die Bosse schnell ungemütlich werden. Ein Rauswurf von Manuel Neuer soll beim FC Bayern laut Präsident Herbert Hainer jedoch keine Option sein. „Deswegen sind wir der FC Bayern München. Beim FC Bayern München werden wir solche Dinge immer intern klären. Solche Dinge machen den FC Bayern aus und stark“, versicherte Hainer.

Bei einem genaueren Blick in die Vergangenheit stehen die Zeichen aber auf „unsanfte Trennung“, wie Bild-Redakteur Raimund Hinko in seiner Bayern-Kolumne erkennt. Die Reporter-Legende begleitet den FC Bayern bereits seit Jahrzehnten und hat stets ein Gespür für die Entwicklungen im Klub. Ob er auch diesmal Recht behält?

Kommt es zum Tausch zwischen Bayern-Kapitän Manuel Neuer und BVB-Torwart Gregor Kobel? © Kirchner/Zarena/Imago

Beckenbauer, Müller, Maier: FC Bayern sortierte seine Kapitäne aus – droht Neuer gleiches Schicksal?

Hinko zählt als Beispiele Bayerns größte Vereinslegenden auf, die den Klub zum Ende ihrer Karriere eher unfreiwillig verlassen mussten: Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier, der sich nach dem Neuer-Eklat die Bosse vorknöpfte, waren damals wie Neuer heute Kapitän des FC Bayern. „Willkommen im Klub neben Franz Beckenbauer, der 1977 im Krach von Bayern schied, 350.000 Mark Ablöse aus eigener Tasche zahlen musste, um zu Cosmos New York zu wechseln“, schreibt der Bayern-Insider Richtung Neuer.

Und weiter: „Willkommen im Klub neben Gerd Müller, der 1979 nach einer Auswechslung, gedemütigt von Trainer Pal Csernai, verbittert zu den Fort Lauderdale Strikers flüchtete. Willkommen im Klub neben Sepp Maier, der 1979 nach einem schweren Verkehrsunfall nach 473 Bundesligaspielen nicht mehr berücksichtigt wurde, zerknirscht seine Laufbahn beendete.“ Nicht zu vergessen die Schlammschlacht um Super-Torjäger Robert Lewandowski im vergangenen Sommer.

Neuer-Abschied? Bayern-Insider bringt Torwart-Tausch mit Dortmunds Kobel ins Spiel

Hinko lobt Neuer in höchsten Tönen und erinnert an seine unfassbaren Paraden auf dem Weg zum Champions-League-Sieg 2020, zudem hätte sich ohne seine herausragenden menschlichen Qualitäten nicht dieses „Mia-san-Mia“-Gefühl so unantastbar entwickelt. „Ich würde sofort wetten, dass Du selbst mit 37 oder 40 noch der beste Sweeper-Keeper der Welt bist. Also der beste Libero-plus-Torwart in einer Person.“ Dann womöglich allerdings nicht mehr FC Bayern.

„Vielleicht dann bei Borussia Dortmund, im Austausch mit Gregor Kobel“, schlägt der Bayern-Kenner stattdessen vor. FCB-Vorstandsboss und Ex-Keeper Oliver Kahn sei fast ein Fan vom BVB-Torwart. „Dieser Tausch kann schneller Sinn ergeben, als momentan abzusehen ist“, meint Hinko, der gleichzeitig zu bedenken gibt, dass ein Wechsel des Ex-Schalkers und gebürtigen Gelsenkircheners Neuer zum schwarz-gelben Rivalen für S04-Fans nur schwer zu verkraften wäre. Ob Neuer bei diesem Tauschgeschäft mitmachen wird, bleibt abzuwarten.

Neuer zum BVB – Kobel zum FC Bayern? Nagelsmann spielt entscheidende Rolle im Torwart-Poker

Trotz Vertrags bis 2026 in Dortmund scheint ein Wechsel von Kobel als Neuer-Nachfolger zum FC Bayern gar nicht so abwegig. Die Bayern sollen den Torhüter schon seit längerem im Visier haben, in Sachen Ablöse dürften jedoch harte Verhandlungen mit dem BVB anstehen. Die Crux an der Geschichte: Ausgerechnet Trainer Julian Nagelsmann gilt als möglicher Schlüssel für den FC Bayern für einen Kobel-Transfer. (ck)