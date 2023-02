Koan Neuer mehr? Was das Knaller-Interview für den FC Bayern bedeutet

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München und Kapitän Manuel Neuer: Geht eine äußerst erfolgreiche Ära schon bald zu Ende? Die Zeichen verdichten sich.

München – Es sind Aussagen, die eine neue Zeit beim FC Bayern München einläuten: „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag“, „Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“, „Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“. Manuel Neuers Interview hat ein Erdbeben an der Säbener Straße ausgelöst, das sich schon lange angekündigt hatte.

Manuel Neuer verletzt sich bei Skitour schwer: Der Anfang vom Ende

Denken wir ein paar Wochen zurück: Deutschland war gerade bei der WM 2022 ausgeschieden, die Bayern-Stars konnten das sinkende Schiff wie schon 2018 nicht retten. Also wieder zurück in die Heimat. Abschalten. Kopf freibekommen. Neuer, Kapitän beim DFB und beim FCB, entscheidet sich für eine Skitour. Nach seinen Aussagen ein Sport, der für ihn in etwa so gefährlich ist „wie Brötchenholen“, wie er im schon jetzt legendären SZ-Interview erklärte.

Nun waren das sehr schmerzhafte und teure Brötchen. Neuer verletzte sich schwer, fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Natürlich ist man in der Chefetage seines Arbeitgebers, der ihm jährlich ein rund 20-Millionen-Euro schweres Gehalt überweist, nicht begeistert. Erstens, weil Neuer sich in seiner Freizeit verletzt hat. Zweitens, weil man für viel Geld (acht Millionen Euro Ablöse plus Gehalt) einen Ersatz (Yann Sommer) verpflichten muss.

FC Bayern wirft Torwarttrainer Toni Tapalovic raus: Für Neuer „ein Schlag, als ich bereits am Boden lag“

Kurze Zeit später trennt sich der FC Bayern dann von seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic. Dieser ist privat eng mit Neuer befreundet. Die Gründe für den Rauswurf: „Tapa“ soll angeblich Interna aus Trainerbesprechungen an seinen Kumpel Neuer weitergegeben haben. Chefcoach Julian Nagelsmann und der Kroate sollen nie das beste Verhältnis gehabt haben. Am Ende trennte sich der Verein von einem Angestellten. Und dessen Freund äußerte sich dann in einem Interview auf kritischste Weise gegenüber dem Klub. Womit wir an diesem ersten Februar-Wochenende angekommen sind.

Normalerweise werden Wortlaut-Interviews wie jenes von Neuer mehrfach gegengelesen und gecheckt. Die Vereine schauen natürlich darauf, dass der Spieler keine Aussagen tätigt, die für Ärger sorgen könnten. Genau das ist nun aber passiert. Die Bayern-Bosse sollen erst kurz vor der Veröffentlichung des Interviews unterrichtet worden sein, wurden dementsprechend eiskalt erwischt. Laut Bild hatte der Verein die Aussagen nicht autorisiert. Neuers Alleingang! Die Frage ist: Wo führt er hin?

FC Bayern und Manuel Neuer: Trennung scheint unausweichlich

Die Antwort ist so einfach wie brutal: Neuers Zeit beim FC Bayern neigt sich dem Ende zu. Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, der Keeper wird zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt sein. Die Bosse wissen, dass er nicht ewig im Bayern-Tor stehen kann. Die Suche nach einem langfristigen Nachfolger ist längst angelaufen. Selbst wenn Neuer im kommenden Juli wieder kerngesund auf den Trainingsplatz zurückkehrt, ist er keine langfristige Lösung mehr.

Spätestens das Interview dürfte bei den Bayern-Bossen nun für großen Ärger sorgen: Erst verletzt sich der Kapitän in seiner Freizeit, dann muss teurer Ersatz geholt werden und am Ende stellt er sich öffentlich gegen den Verein? Neuer spricht im Interview von Professionalität und Loyalität – Werte, die aus Sicht des FC Bayern in diesen Zeilen definitiv nicht gelebt wurden. Oliver Kahns erste Reaktion: „Wir werden mit ihm darüber sehr deutlich sprechen.“

Der FC Bayern trifft im DFB-Pokalhalbfinale 2011 auf Schalke 04. Im Tor der Knappen damals: Manuel Neuer. Die Fans sprachen sich gegen einen Transfer des Keepers aus - es kam anders. Neuer sagt heute, dass der Tapalovic-Rauswurf weitaus schlimmer gewesen sei als die „Koan-Neuer“-Aktion. © Ulmer / Imago

Manuel Neuer verärgert mit Interview auch die Bayern-Fans

Darüber hinaus gibt es Dinge, die man in München überhaupt nicht gerne sieht: Alleingänge von Personen, keine offene Kommunikation mit den Vorgesetzten, die Öffentlichkeit als Zeuge von Themen, die man lieber intern bespricht. Dementsprechend dürfte Neuers Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt ablaufen – so wünschen es sich auch viele Fans. (akl)