Manuel Neuer mit Freundin Anika bei Sport-Event – nebendran sitzen Schwiegervater und bekannter Politiker

Von: Andreas Knobloch

Manuel Neuer mit Anika Bissel beim HC Erlangen am Ostersonntag. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Manuel Neuer ist mit seiner Freundin Anika Bissel beim Handballspiel in Erlangen gewesen – und sah den Heimsieg vom Verein der Familie seiner Partnerin.

Erlangen – Manuel Neuer hatte im Januar und Februar die ganze Aufmerksamkeit an der Säbener Straße auf sich gezogen, als er nach dem Ski-Unfall erstmal monatelang ausfiel, sein Nachfolger gesucht wurde und dann auch noch das Interview in der Süddeutschen Zeitung und The Athletic folgte. Zwei Monate später spricht darüber niemand mehr, der FC Bayern München hat mit dem Rauswurf von Julian Nagelsmann und der Verpflichtung von Thomas Tuchel für Furore gesorgt.

Manuel Neuer bei Handballspiel mit Freundin und Schwiegerpapa

Eine kleine Parallele gab es allerdings zwischen Nagelsmann und Neuer: auch tz.de und Merkur.de titelten schon vom Ski-Fluch an der Säbener Straße, denn Nagelsmanns vorzeitiges Ende geschah ebenfalls auf der Piste. Im Gegensatz zum Trainer kommt Manuel Neuer aber wieder zurück – so zumindest der Plan.

Am Osterwochenende war für den Weltmeister von 2014 Familienzeit angesagt. Zusammen mit seiner Freundin Anika Bissel besuchte der Keeper das Handball-Bundesligaspiel zwischen HC Erlangen gegen Hamm. Das Heimteam gewann sehr zur Freude der Familie Bissel mit 37:27. Denn auf den Fotos, die von der Tribüne geschossen wurden, sind nicht nur Neuer und seine Anika bekannte Persönlichkeiten, sondern auch die Sitznachbarn.

Manuel Neuer: Familie Bissel sportbegeistert – auch Bruder Christopher Profi

Auf dem Platz neben Anika sitzt nämlich ihr Vater Dr. Carsten Bissel und neben diesem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Neuers Schwiegerpapa Carsten ist nämlich Aufsichtsratsvorsitzender des HC Erlangen. Und normalerweise hätte noch ein dritter Bissel eine Rolle gespielt. Christopher Bissel, Bruder von Anika, ist Außenspieler, fehlte aber verletzungsbedingt.

Manuel Neuer mit Anika Bissel. Neben der Freundin des FCB-Keepers sitzt ihr Vater Dr. Carsten Bissel, nebem dem auch Innenminister Joachim Herrmann Platz genommen hat. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Auch Neuers im Jahr 2000 geborene Freundin Anika begann ihre Handballkarriere in Erlangen, ehe sie später dann beim Zweitligisten ESV Regensburg landete. Am 11. April wird Neuer gebangt nach Manchester blicken, denn dann treffen seine Bayern auf Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. (ank)