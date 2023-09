Manuel Neuer mit Bandage auf der Wiesn: Rätsel um Comeback

Von: Marius Epp

Teilen

Wann kommt er endlich wieder zurück? Manuel Neuer lässt die Beobachter weiter rätseln. Auf dem Oktoberfest kreuzte er mit einer Bandage auf.

München – Beim Mannschafts-Besuch auf der Wiesn durfte Manuel Neuer natürlich nicht fehlen. Ansonsten bleibt der Kapitän des FC Bayern München weiter ein Phantom. Selten wird er beim individuellen Training an der Säbener Straße gesichtet, hält seine Einheiten seit dem Reha-Beginn am liebsten komplett hinter verschlossener Tür. Voller Fokus auf das Comeback – nachvollziehbar. Doch wann ist dieses Comeback?

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München Letztes Spiel für den FC Bayern: 12. November 2022 gegen Schalke 04 Marktwert: 7 Millionen Euro

Manuel Neuer mit Kinesio-Tape auf der Bayern-Wiesn

Ende August sah es schon mal sehr gut aus, als der 37-Jährige sogar kurz wieder mit der Mannschaft trainierte. Die Bayern-Bosse stellten eine baldige Rückkehr auf den Platz in Aussicht. Probleme an der linken Wade warfen Neuer aber wieder zurück. Den Bruch hatte er sich im rechten Bein zugezogen.

Beim Oktoberfest-Besuch des Rekordmeisters am Sonntag machte Neuer gute Miene zum (zumindest für ihn persönlich) momentan bösen Spiel. Auf den Fotos grinst er mit seinen Teamkollegen um die Wette. Dabei fällt auf: Neuer trägt am rechten Knie eine Bandage, die nach einem bei Sportlern nicht unüblichen Kinesio-Tape aussieht.

Manuel Neuer mit seinen Teamkollegen Kane, Musiala und Davies auf dem Oktoberfest. © FC Bayern

Wann kommt Manuel Neuer zurück? Tuchel spricht von „diffusen Beschwerden“

Über den Zustand des geschädigten Beins sagt das nichts aus. Bandagen dieser Art werden oft in der Verletzungsprävention eingesetzt, ihnen wird aber unter anderem auch Unterstützung bei der Heilung und Linderung von Schmerzen nachgesagt. Wie es Neuer wirklich geht, bleibt sein Geheimnis.

Den letzten aktuellen Stand gab Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Bochum-Kantersieg am Freitag heraus. „Die Verletzung ist eigentlich nicht wirklich eine Verletzung. Es sind mehr Beschwerden. So würde ich das mal nennen. Waden-Beschwerden. Die sehr diffus sind, die mal kommen und mal gehen“, sagte der Coach. „Sie sind einfach da und stören.“

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

Tuchel: Neuer ist „sehr positiv“

Dem ehemaligen Welttorhüter gehe es aber „sehr gut“. Das könne Tuchel an seiner „Gestik und Mimik“ erkennen. „Wir wollten kein Risiko eingehen, dass daraus eine Verletzung entsteht.“ Wie die Bild beobachtete, vermied Neuer bei seinem Geheimtraining am Freitag Sprünge in die Ecke. Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, bleibt ein Rätsel.

Tuchel bemühte sich, Optimismus zu verbreiten: „Er ist weiter sehr positiv. Weil er auch glaubt, sobald er im Mannschaftstraining ist, geht es sehr, sehr schnell, dass er zurückkommt und das hat, was er für einen Wettkampf braucht. Das glaube ich ihm auch. Da kennt er sich besser, als ich ihn kenne.“ Es gelang ihm nur bedingt. (epp)