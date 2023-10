Überraschung beim FC Bayern: Neuer schon gegen Mainz im Tor?

Von: Jannek Ringen

Teilen

Das Comeback von Manuel Neuer war für Ende Oktober gegen Darmstadt angepeilt. Jetzt könnte er jedoch schon gegen Mainz 05 im Tor stehen.

München – Das lang ersehnte Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern scheint bevorzustehen. In der kommenden Woche bieten sich für den 37-Jährigen drei Chancen, seine Rückkehr ins Tor des deutschen Rekordmeisters zu feiern. Dabei könnte es schneller passieren, als man vor kurzem noch erwartet hatte.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München Marktwert: 7 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Neuers lange Leidenszeit – Comeback verschiebt sich immer wieder

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft im Katar versuchte Neuer bei einem Skiausflug abzuschalten. Dabei brach sich der Nationalkeeper das Bein und fiel für unbestimmte Zeit aus. Er verpasste die komplette Rückrunde beim Rekordmeister, sollte jedoch zum Vorbereitungsstart im Juli wieder mit der Mannschaft trainieren.

Doch dieser Zeitplan ließ sich nicht einhalten und das Comeback des Weltmeisters von 2014 verschob sich immer weiter nach hinten. Es rankten sich immer mehr Fragezeichen um die Nummer eins des FC Bayern, wann und wie stark er zurückkommen wird. Mittlerweile wird es jedoch konkret und eine Rückkehr des 37-Jährigen steht bevor.

Gibt Manuel Neuer sein Comeback schon am kommenden Wochenende? © IMAGO / Sven Simon

Neuer-Comeback bereits gegen Mainz?

Der letzte Stand war, dass Neuer spätestens im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Darmstadt 98 sein Comeback nach zehnmonatiger Verletzungspause feiern soll. Jedoch könnte er bereits eine Woche eher gegen Schlusslicht Mainz 05 das Tor des FC Bayern hüten. Die Entscheidung, wann der erfahrene Schlussmann auf den Platz zurückkehrt, soll er jedoch selbst tragen.

Wie der kicker berichtete, könnte der 37-Jährige von den Ärzten der Münchner nach jetzigem Stand die Freigabe für das Auswärtsspiel bei Mainz 05 am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) erhalten. Zwischen den Partien gegen Mainz und Darmstadt muss der FC Bayern noch in der Champions League bei Galatasaray Istanbul ran. Chancen genug gibt es also in der kommenden Woche für das Comeback.

Goretzka wählt ungewöhnliches Modell: Die neuen Luxus-Wagen der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Wie stehen die Chancen auf die EURO2024?

Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erzeugt die Rückkehr von Neuer zusätzliche Spannung. Marc-André ter Stegen, der seit Jahren trotz herausragender Leistungen im Schatten des 37-Jährigen steht, hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach angekündigt, dass er bei dem Turnier das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten will.

Schafft es Neuer zurück auf sein altes Level, könnte er dem Torhüter des FC Barcelona noch einmal Konkurrenz um diesen Posten machen. Allerdings wird es für ihn erst einmal darum gehen, in Form zu kommen und weiter Spielpraxis zu sammeln. Ob er noch ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist, wird sich zeigen. (jari)