Bayern-Kapitän Neuer erlebt Datums-Horror: Grausame Erinnerungen an Schicksalsschlag werden wach

Von: Christoph Klaucke

Der 9. Dezember ist nicht der Glücks-Tag im Leben von Manuel Neuer. Der Bayern-Torwart bekommt in Frankfurt die Bude voll, vor einem Jahr erlebte er noch viel Schlimmeres.

München – Der 9. Dezember ist kein guter Tag in der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Bayern München. Erst recht nicht für Manuel Neuer.

Der Bayern-Torhüter kassierte bei der heftigen Klatsche in Frankfurt fünf Gegentore. Damit scheint sich ein Datums-Horror für Neuer einzustellen. Denn vor exakt einem Jahr erlebte der FCB-Kapitän den schlimmsten Moment seiner Karriere, als sich Neuer beim Skifahren das Bein gebrochen hat.

Bayern-Torwart Manuel Neuer steht bei der 1:5-Klatsche in Frankfurt im Regen. © IMAGO/Mara Wolf

Manuel Neuer kassiert mit dem FC Bayern heftige Klatsche in Frankfurt

Manuel Neuer konnte einem an diesem verregneten Dezember-Nachmittag im Frankfurter Waldstadion beinahe leid tun. Wie ein begossener Pudel musste der Nationalkeeper immer wieder die Bälle aus seinem Netz holen. Es war ein Arbeitstag zum Vergessen.

Seine Vorderleute luden den Gegner mit eklatanten Fehlern zum Toreschießen ein (Bayern-Einzelkritik zur Blamage in Frankfurt). Neuer war bei den Gegentoren zwar machtlos, seiner Mannschaft konnte er aber auch nicht helfen. Der Ärger stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nie musste der 37-Jährige im Bayern-Trikot öfter hinter sich greifen, kassierte nebenbei seinen 400. Gegentreffer in der Bundesliga. Ein Jubiläum, auf das Neuer an diesem für ihn einschneidenden Datum gerne verzichtet hätte.

Verletzungen mit langer Ausfallzeit von Manuel Neuer Saison 2008/09 Mittelfußbruch 70 Tage Saison 2016/17 Mittelfußbruch 123 Tage Saison 2017/18 Mittelfußbruch 206 Tage Saison 2022/23 Unterschenkelbruch 311 Tage

Unglücks-Tag im Leben von Manuel Neuer: Erst Ski-Unfall, dann Bayern-Debakel

Zur Erinnerung: Am 9. Dezember 2022 kam es im Leben von Manuel Neuer zum Schicksalsschlag. Der gebürtige Gelsenkirchener brach sich beim Skitourengehen das Bein. Sogar die Fortsetzung der Karriere stand auf dem Spiel.

Doch Neuer wollte es nochmal wissen, quälte sich fast ein Jahr durch die Reha und feierte Ende Oktober beim 8:0 gegen Darmstadt sein Comeback im Bayern-Tor. Seitdem läuft es richtig gut. Es wirkt, als sei der frühere Welttorhüter nie weg gewesen – nebenbei verlängerte der FC Bayern den Vertrag mit dem Torhüter-Duo Neuer und Ulreich. In sieben Partien spielte Neuer viermal zu null und kassierte nur fünf Gegentore. Jetzt der bittere Rückschlag: Beim 1:5 in Frankfurt musste der FCB-Kapitän genauso viele Gegentreffer hinnehmen wie in den vorangegangenen sieben Spielen zusammen.

Bundesliga: 5 Einsätze, 7 Gegentore

5 Einsätze, 7 Gegentore Champions League: 2 Einsätze, 1 Gegentor

2 Einsätze, 1 Gegentor DFB-Pokal: 1 Einsatz, 2 Gegentore

Stand: 10. Dezember 2023

9. Dezember steht bei Bayern-Torwart Neuer auf dem Index

Ob vor oder während der Partie Erinnerungen an den Ski-Unfall hochkamen? Der 9. Dezember dürfte in Zukunft jedenfalls auf dem Index im Hause Neuer stehen. Bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr kein Pflichtspiel auf dem Programm steht. Keine guten Erinnerungen dürfte zudem Serge Gnabry haben, der sich in Frankfurt verletzt hat – der FC Bayern gab nun die Diagnose bekannt. (ck)

