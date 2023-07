tz trifft den Captain

Manuel Neuer fällt wegen eines Unterschenkelbruchs seit Dezember aus. Beim FC Bayern war man optimistisch, dass der Keeper schon bald zurückkehrt. Das ist der Stand.

München – Beinahe wäre Manuel Neuer unbemerkt in die Tiefgarage der Barmherzigen Brüder gerollt. Der 37-Jährige fuhr im unscheinbaren schwarzen Audi seiner Freundin Anika Bissel am Krankenhaus im Münchner Westen vor.

Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (37 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 7 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Reha-Rückschlag für Manuel Neuer? Jetzt spricht der Bayern-Keeper

Weil sich der Torhüter des FC Bayern nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch vor und während der Sommerpause im Reha-Modus befand, musste er bereits Montagmorgen zu den internistischen Untersuchungen antreten. Ebenso wie sieben weitere seiner Teamkollegen – unter anderem Serge Gnabry (27), Eric Maxim Choupo-Moting und das Youngster-Trio um Paul Wanner (17), Tarek Buchmann (18) und Malik Tillman (21).

Doch Neuer gilt dieser Tage freilich besonderes Interesse. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass kürzlich Meldungen über einen vermeintlichen Reha-Rückschlag kursierten. Der TV-Sender Sky berichtete, dass der Torhüter nicht am Trainingsauftakt Mitte der Woche teilnehmen könne und darüber hinaus auch die Reise nach Japan und Singapur vom 24. Juli bis 3. August eventuell nicht antreten werde.

+ Manuel Neuer (l.) war am Montagmorgen (10.) im Krankenhaus bei den Barmherzigen Brüdern im Münchner Stadtteil Neuhausen. © tz / Manbuel Bonke / IMAGO IMAGES / Lackovic

Manuel Neuer im Trainingslager des FC Bayern? „Ich bin immer am Tegernsee“

Als Neuer am Krankenhaus stoppte und sein Fenster herunterkurbelte, um die Schranke zur Tiefgarage zu öffnen, nutzte die tz die Gelegenheit, um den Schlussmann nach dem Ist-Zustand seines lädierten Beines zu befragen.

Ihm gehe es super, versicherte Neuer und stellte unmissverständlich klar: „Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen!“ Auf erneute Nachfrage, wie es denn mit den Trainingslagern am Tegernsee und in Asien aussehe, antwortete der Bayern-Kapitän mit gewohnt schelmischem Grinsen: „Ich bin immer am Tegernsee.“ Neuer wohnt dort bekanntlich in der gleichnamigen Gemeinde am Leerberg.

FC Bayern: Trainingslager-Auftakt am Samstag ohne Manuel Neuer?

Das anstehende Trainingslager in Rottach-Egern würde Neuer daher die idealen Rahmenbedingungen bieten, um sein Comeback im Mannschaftstraining zu feiern. Zumal auf dem Sportplatz an der Birkenmoos-Straße gleich drei öffentliche Einheiten auf dem Programm stehen.

Das erste Training findet bereits Samstagabend um 18 Uhr statt, die anderen Fan-Einheiten steigen am Dienstag (17.30 Uhr) und zum Tegernsee-Abschluss am Donnerstag (10 Uhr).

Inwiefern Neuer trotz allem Optimismus auf dem Platz präsent sein kann, werden die nächsten Tage zeigen. Dann stehen weitere Tests an, die in den Reha-Plan aufgenommen werden. Ebenso wie die internistischen Ergebnisse der montäglichen Untersuchung. Manuel Bonke

