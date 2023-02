Neuer beim FC Bayern kein Kapitän mehr? Nagelsmanns „Zukunftsmusik“-Aussage lässt tief blicken

Von: Christoph Klaucke

Manuel Neuer droht nach seinem Skandal-Interview beim FC Bayern der Verlust der Kapitänsbinde. Trainer Julian Nagelsmann spielt auf Zeit.

München – Manuel Neuer hat seine Zukunft beim FC Bayern aufs Spiel gesetzt. In einem Interview schoss der Torhüter mit martialischen Worten gegen seinen Arbeitgeber. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag“, „Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“, „Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“. Neuer bezieht sich mit seiner Kritik auf die Entlassung seines Torwarttrainers und Trauzeugen Toni Tapalovic. Mit dem Skandal-Interview hat der Kapitän ein Erdbeben an der Säbener Straße ausgelöst.

Manuel Neuer Geboren: 27.03.1986 (36) in Gelsenkirchen Beim FC Bayern seit Juli 2011 Vertrag bis 30. Juni 2024 Leistungsdaten beim FC Bayern: 488 Pflichtspiele, 384 Gegentore, 233 Mal mit weißer Weste

FC Bayern: Kahn und Salihamidzic zählen Kapitän Manuel Neuer an

Manuel Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkel-Bruch beim Skifahren derzeit am Comeback und will im Sommer wieder ins Bayern-Tor zurückkehren. Nach den teils heftigen Aussagen geht auch Trainer Julian Nagelsmann auf Distanz zu Neuer. „Ich hätte das Interview nicht gegeben“, sagte der FCB-Coach rund um das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Zuvor hatten bereits die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic deutliche Kritik geübt.

„Was Manuel in Teilen im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen“, schimpfte der Titan, auch Brazzo verurteilte das Neuer-Interview. „Manuel hat seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Klubs gestellt“, sagte Hasan Salihamidzic. „Ich verstehe, dass Manuel persönlich betroffen ist, aber von ihm, zumal als Kapitän, hätte ich ein anderes Verhalten erwartet“.

Nicht immer einer Meinung beim FC Bayern: Kapitän Manuel Neuer und Trainer Julian Nagelsmann. © Soeren Stache/dpa

Manuel Neuer beim FC Bayern vor ungewisser Zukunft

Kahn und Salihamidzic kündigten Gespräche mit Neuer an. „Wenn es Konsequenzen gibt, werden wir darüber zuerst mit Manuel selbst sprechen. Wir werden das intern vernünftig mit ihm besprechen“, erklärte Brazzo. Die Folgen muss man abwarten, allerdings dürfte Neuer keine einfache Zukunft in München haben: Neuers Zeit beim FC Bayern neigt sich dem Ende zu.

Sollte Neuer wieder fit werden und tatsächlich sein Comeback geben, könnte sich seine Rolle im Team gehörig ändern. Mit Yann Sommer hat der FC Bayern auf die Neuer-Verletzung reagiert und bereits für Ersatz gesorgt, zudem kehrt Alexander Nübel nach seiner zweijährigen Leihe aus Monaco zurück. Die Rückkehr ins Bayern-Tor könnte sich für Neuer demzufolge schwierig gestalten.

Neuer beim FC Bayern kein Kapitän mehr? Nagelsmanns „Zukunftsmusik“-Aussage lässt tief blicken

Trainer Julian Nagelsmann hat sich bislang immer schützend vor Manuel Neuer gestellt. Nach dem Ausscheren des Torhüters wird der Ton nun rauer. Einen Austausch oder gar ein klärendes Gespräch habe es zwar noch nicht gegeben. Auf Nachfrage, ob Neuer auch in Zukunft Kapitän des FC Bayern sein wird, reagierte Nagelsmann jedoch ausweichend.

„Wir haben extrem wichtige Wochen. Manu ist verletzt, soll gesund werden und fit werden und wieder Spaß am Fußball haben. Er hat keine leichte Phase aufgrund der Entscheidung und aufgrund seiner Verletzung“, sagte Nagelsmann bei DAZN. „Generell habe ich schon oft betont: Er ist der beste Torwart der Welt. Ich hoffe, dass er gesund zurückkommt. Alles andere ist dann Zukunftsmusik.“ Klingt nicht wirklich nach einem Treuebekenntnis. Nagelsmann stellt ganz offen Neuers Kapitänsamt zur Disposition.

Auch auf der Pressekonferenz nach der Partie äußerte sich Nagelsmann zur Thematik: „Ich mache mir dazu jetzt keine Gedanken. Ich weiß, dass es eine sehr brennende Frage ist, die deshalb gestellt wird, weil das Interview rauskam. Aber generell ist es keine Frage, die ich jetzt beantworte. Ich habe die Frage zu beantworten, wer in den nächsten fünf Monaten Kapitän ist.“

Neuer beim FC Bayern kein Kapitän mehr? Nagelsmann bevorzugt Kimmich

Die Beziehung zwischen Nagelsmann und Neuer soll laut Kicker bereits vor der Verletzung und dem Interview arg belastet gewesen sein. Neuer hat mit Argwohn zur Kenntnis genommen, dass sich Nagelsmann lieber mit Joshua Kimmich austauscht und diesen als verlängerten Arm des Trainers sieht. Der Kapitän hingegen war häufig außen vor.

Die Tapalovic-Entlassung wurde hauptsächlich auf Bestreben von Nagelsmann durchgezogen. Das Vertrauensverhältnis dürfte somit weiteren irreparablen Schaden genommen haben, auch wenn Nagelsmann die Aussprache anbietet: „Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und meine Tür ist nicht geschlossen, auch wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte.“

Kimmich bald Neuer-Nachfolger als Kapitän? Bayern-Fans fordern „fristlose Kündigung“

Gut möglich also, dass Neuer im Sommer die Binde an Kimmich, der im Klub ohnehin als Kapitän der Zukunft gilt, weiterreichen muss. Nach den ganzen Querelen könnte es für die langjährige Nummer eins sogar noch dicker kommen: Koan Neuer mehr? Was das Knaller-Interview für den FC Bayern bedeutet. Die Bayern-Fans ziehen jedenfalls ein Knallhart-Fazit und sehen sogar einen „Grund für eine fristlose Kündigung“. (ck)