Manuel Neuer im Olympia-Outfit auf Krücken im Schnee: Kumpel Müller fällt ganz andere Sache auf

Von: Christoph Klaucke

Anführer beim FC Bayern: Manuel Neuer (li.) und Thomas Müller. © Felix Hörhager/dpa

Manuel Neuer sendet Neuigkeiten nach seiner Knie-OP. Der Torhüter des FC Bayern präsentiert sich im Olympia-Outfit mit Krücken im Schnee - Thomas Müller fällt sofort eine Sache auf.

München - Manuel Neuer erholt sich derzeit von seiner Knie-OP im Schnee. Im Schnee?! Sollte sich der Torhüter des FC Bayern München nicht lieber schonen oder für ein Comeback in der Reha schuften? Ein Ausrutscher auf eisigem Untergrund wäre für eine Genesung eher kontraproduktiv - doch Neuer scheint wie gewohnt alles im Griff zu haben. Womöglich hat den Bayern-Kapitän auch einfach nur das Olympia-Fieber gepackt. Schließlich kämpft Team D in Peking bei den Olympischen Winterspielen um Medaillen.

Manuel Neuer nach Knie-OP: Bayern-Torwart im Olympia-Outfit auf Krücken im Schnee

Manuel Neuer sendete am Dienstagabend eine Botschaft an seine Fans. „Sieht doch schon wieder ganz gut aus“, schrieb der 35-Jährige mit dem Hashtag „packmas“ und einem Zwinker-Smiley auf Instagram. Auf dem Foto lächelt Neuer auf zwei Krücken im Schnee gestützt in die Kamera.

Der Nationalkeeper hat sich in einen schicken Trainingsanzug der Olympia-Mannschaft geschmissen - hellgelbes Jäckchen und dunkle Hose. „Team D“ und die Olympischen Ringe zieren Neuers linke Brust. Das Outfit ist aber wohl nicht von der Winter-Olympiade, sondern eher vom Fußball-Team, das vergangenen Sommer ohne Stars vergeblich auf Medaillenjagd ging. Wie Neuer an das gute Stück gekommen ist, verrät er nicht. Gut möglich, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seine Kontakte zum DFB spielen gelassen hat.

Manuel Neuer mit Sandalen im Schnee: Bayern-Kumpel Thomas Müller gibt besten Kommentar ab

Was dem Gesamteindruck von Neuers Schnappschuss aber die Krone aufsetzt, ist seine gewöhnungsbedürftige Fußbekleidung: Socken in grün-schwarz-rosa Muster stecken in Sandalen. Richtig gehört: Neuer trägt nicht nur Gehhilfen, sondern auch noch offene Schuhe bei Kälte im Schnee.

Ein Anblick, den sofort Bayern-Teamkollege Thomas Müller auf den Plan rief. Dem naturverbundenen Bayer dürfte das Foto seines verletzten Kumpels vor malerischer Bergkulisse sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Doch ein Detail fällt dem spitzfindigen Müller direkt auf.

„Auf gehts schnapper - erhol dich gut“, kommentierte Müller. Der Weilheimer spielt damit wohl auf Neuers Hausschuhe an, die im Volksmund auch Schnapper, Schnappschuh oder Pantoletten genannt werden. Müllers Kommentar bekam von den Fans jedenfalls auf Anhieb 285 Likes - mit Abstand die meisten aller Genesungswünsche.

Manuel Neuer am Knie verletzt: Ersatztorwart muss aushelfen

Neuer wurde am Sonntag (6. Februar) von Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck am Innenmeniskus im rechten Kniegelenk operiert. Genaue Angaben zur Ausfallzeit machten die Münchner nicht. Neuer verpasst ziemlich sicher das Achtelfinale der Champions League gegen RB Salzburg. Als Ersatztorwart steht Sven Ulreich parat. (ck)