Vertragsverlängerung mit Neuer? FC Bayern plant offenbar noch in diesem Jahr Gespräche

Von: Jannek Ringen

Erst Comeback, dann Verlängerung? Nachdem Manuel Neuer ins Tor der Bayern zurückgekehrt ist, sollen Gespräche über seine Verlängerung folgen.

München – Seit 2011 hütet Manuel Neuer das Tor des FC Bayern. Mittlerweile ist er seit mehreren Jahren Kapitän des Clubs und aus der Mannschaft kaum noch wegzudenken. Auch im Alter von 37 Jahren und trotz seiner langen Verletzung baut man beim Rekordmeister auf den Schlussmann. Doch wie lange steht er noch im Tor der Münchner?

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München Vertrag bis: 30. Juni 2024

Das langersehnte Neuer-Comeback steht bevor

Das letzte Mal im Tor des FC Bayern stand Neuer am 12. November des vergangenen Jahres beim Sieg gegen seinen Ex-Club Schalke. Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im vergangenen Winter brach er sich auf einem Skiausflug das Bein und fiel auf unbestimmte Zeit aus. Bereits zum Vorbereitungsstart im Juli sollte er ins Mannschaftstraining zurückkehren. Das Comeback verschob sich jedoch immer wieder.

Nach monatelangem Rätselraten, wann der Weltmeister von 2014 zurück in das Tor der Bayern kehren wird, scheint der neue Zeitpunkt mehr oder weniger festzustehen. Spätestens am 9. Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 soll er sein Comeback feiern. Mittlerweile ist eine Rückkehr am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel in Mainz ebenfalls nicht mehr ausgeschlossen.

Manuel Neuer: Erst Comeback, dann Vertragsverlängerung? © IMAGO / Lackovic

Vertrag von Neuer läuft aus – wie gehts weiter?

Insgesamt 488 Pflichtspiele absolvierte Neuer für den deutschen Rekordmeister, weshalb er kurz davor ist, in die Top 10 des FC Bayern aufzusteigen. Der gebürtige Gelsenkirchener ist in München zu einer Vereinslegende geworden. Doch der 37-Jährige steht vor einer unsicheren Zukunft, denn sein aktueller Vertrag läuft im Sommer aus.

Wie der kicker berichtet, möchte der FC Bayern zum Ende des Jahres mit Neuer über einen neuen Vertrag sprechen. Er genießt hohes Ansehen im Club und denkt von sich selber, dass er noch einige Jahre auf dem höchsten Niveau spielen kann. Gut möglich also, dass die beiden Parteien sich in diesem Zuge über ein neues Arbeitspapier einigen werden.

Wie stark kommt Neuer zurück?

Die Frage, welche sich derzeit viele Fußball-Fans in Deutschland stellen, ist, wie stark Neuer aus seiner zehnmonatigen Verletzungspause zurückkommen kann. Der 37-Jährige gilt zwar als extrem ehrgeizig, allerdings wird es schwer sein, nach einer derart komplizierten Verletzung und in dem hohen Alter noch einmal auf das alte Level zurückzufinden.

Sicherlich wird die Europameisterschaft 2024 in Deutschland eines der Ziele von Neuer sein. Allerdings steht bei der Nationalmannschaft aktuell Marc-André ter Stegen, der sich in den vergangenen Monaten in herausragender Form befindet, im Tor. Der Schlussmann des FC Barcelona möchte diesen Posten nur sehr ungern wieder räumen. (jari)