Bayern-Boss fordert auf Jahreshauptversammlung Fan-Liebling zur Unterschrift unter neuem Vertrag auf

Von: Tim Althoff

Teilen

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern wurde ein besonderer Profi mit viel Applaus bedacht. Jan-Christian Dreesen könnte das für Vertragsverhandlungen nutzen.

München – Beim FC Bayern gibt es keine zwei Meinungen: „Der Fisch gehört ins Wasser, der Manuel ins Tor.“ Jan-Christian Dreesen bekräftigte dieses Gesetz auf der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters und ließ die Rudi-Sedlmayer-Halle im Westpark laut für den Welttorhüter applaudieren. Immerhin mussten die anwesenden Mitglieder über 350 Tage auf ihren Kapitän verzichten. Mit der Reaktion der Fans war also zu rechnen.

Sven Ulreich Position: Torhüter Marktwert: 700.000 Euro Vertrag bis: 30. Juni 2024

Dass es nach den weiteren Ausführungen Dreesens noch eine Stufe lauter werden würde, war indes weniger absehbar. So erntete Neuers Ersatz Sven Ulreich den wohl lautesten Jubel des Tages. Der Vorstandschef des Rekordmeisters sprach dem Ersatzkeeper im Namen des Vereins seinen Dank für die „würdige Vertretung“ aus und schmunzelte als der Audi-Dome rund eine Minute lang ununterbrochen applaudierte und in vereinzelte „Ulle, Ulle“-Rufe verfiel.

Jan-Christian Dreesen lässt Fans des FC Bayern über Sven Ulreich jubeln

Dreesen nahm den Ulreich-Jubel zum Anlass, um mit Blick auf Sportdirektor Christoph Freund einen Wink in Richtung Vertragsverlängerung zu geben. „Ich hoffe sehr, dass er das jetzt gehört hat, dann fällt ihm die Unterschrift für seine Vertragsverlängerung vielleicht etwas leichter.“

Schon im Rahmen des Champions-League-Spiels gegen Galatasaray wurde Ulreich von mehreren Seiten gelobt. Dreesen bezeichnete ihn in der Allianz Arena als „fantastischen Menschen“, der sich ein neues Arbeitspapier „mehr als verdient“ hätte. Auch Manuel Neuer bekannte sich selbst als „Ulle-Fan“ und bekräftigte, wie wichtig der Ersatzkeeper für die Mannschaft sei. „Es ist ja nicht erst seit dieser Saison so, dass der Ulle immer seinen Mann gestanden hat und einen Super-Job erledigt hat, das war ja schon in den Jahren zuvor immer der Fall.“

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Sven Ulreich kündigt Gespräche über Verlängerung an

Ulreich selbst ließ sich gegenüber der Bild zuletzt nicht in die Karten schauen, freute sich allerdings über Dreesens Worte und stellte Gespräche in Aussicht. „Die letzten Wochen und Monate hat es sich gezeigt, wie wichtig es ist, auf der Position gut besetzt zu sein. Ich freue mich über das Feedback. Wir werden uns die nächsten Wochen hinsetzen und gucken, was passiert.“

Hinter Sven Ulreich würden die weiteren Keeper Daniel Peretz und Talent Tom Hülsmann bei einem weiteren Neuer-Ausfall auf ihre Chance lauern. Dass es dazu kommt, scheint jedoch vorerst unwahrscheinlich. Ulreichs Vertrag läuft Ende Juni 2024 aus und alle Parteien sind gesprächsbereit. Vielleicht können die FCB-Fans ihrem „Ulle“ bald erneut zujubeln. (ta)