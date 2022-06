Manuel Neuer mit auffälligen Schuhen und kunterbuntem Zweiteiler im USA-Urlaub

Bayern-Kapitän gönnt sich eine Auszeit

Manuel Neuer überraschte seine Follower auf Instagram nicht nur mit seinem Aufenthaltsort, sondern auch mit schrillen Outfits.

München - Die Profis des FC Bayern München genießen aktuell ihre wenigen freien Sommerwochen zwischen den Spielzeiten. Seit dem letzten Länderspiel gegen Italien Mitte Juni sind auch alle deutschen Nationalspieler im Urlaub. Einige Akteure nutzen ihre begrenzte Freizeit, um Urlaubsländer zu bereisen.

Bayern-Kapitän und DFB-Keeper Manuel Neuer ist normalerweise ein großer Freund von Wanderungen und Mountainbike-Touren in der oberbayerischen Berglandschaft, diesmal gönnt sich der 36-Jährige jedoch einen ganz besonderen Städtetrip.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 in Gelsenkirchen Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2024 Pflichtspiele für den FC Bayern: 472 Länderspiele für Deutschland: 113

Manuel Neuer sendet Grüße aus dem USA-Urlaub: „Hello from New York“

Mehrere Tage war es ruhig geworden um Manuel Neuer, der lange keinen neuen Beitrag auf seinen Social-Media-Seiten veröffentlichte. Am Sonntag postete der Nationalkeeper auf seinem Instagram-Auftritt plötzlich einen Schnappschuss aus den USA; genauer gesagt aus New York City. „Hello from New York!“, schrieb Neuer unter seinen Beitrag und versah diesen mit einer US-amerikanischen Flagge.

FC-Bayern-Star Manuel Neuer macht Urlaub in New York - mit auffälligen Schuhen

Die mit Abstand einwohnerstärkste US-Stadt, in der der FC Bayern ein Außenbüro betreibt, hat es Neuer sichtlich angetan. Der Weltklasse-Torhüter posiert an den Treppen eines typischen Eingangsbereichs, trägt dabei lässig Sonnenbrille und ein etwas unkonventionelles Outfit. Dies liegt jedoch an seinem Schuhwerk, das neben der unauffälligen Prada-Jacke und dem hellen Hemd sowie der hellblauen Jeans stark heraussticht.

Der Weltmeister von 2014 trägt klumpige beige Schlappen, die im ersten Moment etwas unförmig wirken. Bei den Tretern handelt es sich allerdings im die beliebten „Yeezy Slides“, die aus einer Kooperation zwischen Neuers Ausrüster Adidas und der Marke „Yeezy“ von US-Rapper Kanye West entstanden.

Manuel Neuer in New York City: Setzt er mit genderneutralem Outfit ein Statement?

+ Manuel Neuer entdeckt derzeit die US-Metropole von New York. © Screenshot Instagram (@manuelneuer)

In seiner Instagram-Story teilte Neuer weitere Bilder seines Ausflugs im „Big Apple“, so ließ er sich in einem kunterbunten Zweiteiler vor einer klassischen Straße in New York ablichten. Wieder stach das Outfit des Torwarts besonders heraus - und das nicht nur aufgrund des gewagten Designs. Neuer trug ein Oberteil sowie Shorts aus der genderneutralen „Love Unites“-Kollektion des Herzogenauracher Sportartikelherstellers Adidas und setzt damit ein erneutes Statement. Bereits bei der vergangenen Europameisterschaft machte Neuer mit seiner Regenbogen-Kapitänsbinde auf die Rechte der LGBTQ-Community aufmerksam. (ajr)

