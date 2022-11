Neuer-Zukunft beim FC Bayern: Salihamidzic mit kurzfristiger Nübel-Absage

Von: Philipp Kessler

Teilen

Manuel Neuer hat ein erfolgreiches Bayern-Comeback gefeiert. Der Torhüter ist fit für die WM - und auch für die weitere Zukunft in München?

München - Sorgen um die Schulter der Nation trieben zuletzt nicht nur die Anhänger des FC Bayern um. Doch gegen Hertha BSC kehrte Manuel Neuer erfolgreich zurück ins Bayern-Tor. Und seine WM-Teilnahme scheint nun auch gesichert zu sein. Das Lächeln konnte Manuel Neuer (36) am Samstagabend in Berlin keiner mehr nehmen. Fast genau vier Wochen nach seiner Schultereckgelenkprellung gab der Bayern-Torhüter gegen Hertha BSC (3:2) sein langersehntes Comeback. Einziger Wermutstropfen: die beiden Gegentore.

„Es war natürlich schön. Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Allerdings hätte ich mir ein Zu-null-Spiel gewünscht“, sagte Neuer nach der Partie.



Neuer: „Nach so einer Pause ist es immer blöd, wenn man warten muss“

Sieben Torschüsse gaben die Berliner insgesamt ab. Dodi Lukebakio prüfte Neuer zum Beispiel bereits in der 4. Minute. „Es war ganz gut für mich, dass ich gleich von Anfang an gefordert war und nicht lange warten musste, bis ich den ersten Ball bekommen habe“, erklärte Neuer. „So war ich sofort im Spiel und hatte ein gutes Gefühl. Wichtig war für mich, dass ich kein Spiel hatte, wie beispielsweise unter Pep Guardiola früher, wo ich erst in der 80. Minute gefordert wurde. Nach so einer Pause ist es immer blöd, wenn man warten muss.“



Neuer kann wieder ruhigen Gewissens durch die Luft segeln. © MIS

FC Bayern: Beeinträchtigt fühlt sich Neuer durch seine Schulter nicht mehr

Beeinträchtigt fühlt sich der Kapitän durch seine Schulter nicht mehr. Er habe keine Probleme gehabt, gab allerdings zu: „Es ist normal, dass es hier und da noch zwickt. Aber es ist nicht so, dass ich ein großes Risiko eingehe.“

Im Abschlusstraining vor dem Hertha-Spiel habe es eine Situation gegeben, die ähnlich war wie bei seinem Unfall vor dem Dortmund-Spiel am 8. Oktober, als er mit dem „Schulterdach“ auf den Boden fiel. „Da habe ich schon gedacht: ‚Huch, was ist jetzt los?‘ Aber nach einer Minute ging der Schmerz weg und dann ging es weiter“, verriet Neuer.

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Manuel Neuer ist fit für die WM 2022

Für den Nationaltorhüter gab es „keinen Zweifel“ daran, dass die Schulter nicht halten werde: „Die ganze Zeit nicht. Für mich war nur die Frage, wann fange ich mit dem spezifischen Torwart-Training an. Da musste man der Schulter so lange wie möglich Ruhe geben. Die Zeit habe ich mir auch genommen.“ Ein Grund für die Gelassenheit in der Reha war Sven Ulreich.

Mit dem Ersatzkeeper konnten die Bayern während Neuers Verletzungspause sieben Siege in Serie einfahren. „Ulle hat super gehalten, mich super vertreten. Deshalb konnten wir den Zeitpunkt meiner Rückkehr im Prinzip auswählen“, lobte Neuer. „Ich glaube, Ulle hat sich auch gefreut über meine Leistung. Wir sind ein super Team und profitieren voneinander.“

Neuer-Zukunft beim FC Bayern: Salihamidzic mit kurzfristiger Nübel-Absage

Auch Julian Nagelsmann ist froh über Neuers Rückkehr. „Als Kapitän ist Manuel sehr wichtig außerhalb des Platzes und auch auf dem Platz. Er ist nach wie vor der beste Torwart der Welt“, schwärmte der Trainer. Neuers Teilnahme an der WM in Katar ist also nicht in Gefahr. 2014 zitterte der DFB ebenfalls um einen Einsatz des Torhüters. Am Ende konnte Neuer spielen und wurde Weltmeister.

Und wie geht‘s mit Neuer langfristig weiter? Sein Vertrag bei den Bayern läuft bis Mitte 2024. „Er sagt, wie lange er spielt. Manuel ist ein Vollprofi“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Sonntagabend bei Sky. „Wir werden den Teufel tun, Manuel zu sagen, du hörst auf“, sagte der 45-Jährige. Eine Rückkehr von Alexander Nübel (26) im kommenden Jahr schloss er deshalb aus. „2023 wird das nicht passieren. Danach muss man sehen“, so Salihamdzic. Nübel ist noch bis Ende dieser Saison an AS Monaco ausgeliehen, sein Vertrag bei den Bayern läuft bis 2025. Philipp Kessler