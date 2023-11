Neuer trägt seltsame Brille im Bayern-Training – das steckt dahinter

Von: Christoph Klaucke

Manuel Neuer schiebt Extra-Schichten im Bayern-Training. Der Torhüter überrascht mit einer ungewöhnlichen Brille. Das Fernziel bleibt die EM.

München – Manuel Neuer ist wieder die Nummer eins beim FC Bayern. Nach seiner komplizierten Beinverletzung und fast einem Jahr Pause feierte der 37-jährige Torhüter vor wenigen Wochen sein Comeback im Kasten des Rekordmeisters. Bereits nach fünf Pflichtspielen hat man das Gefühl, als ob der FCB-Kapitän nie weg gewesen wäre. Auf dem Weg zurück zu alter Stärke lässt der Keeper nichts unversucht und setzt im Training auf eine seltsame Brille.

Verletzungen mit langer Ausfallzeit von Manuel Neuer Saison 2008/09 Mittelfußbruch 70 Tage Saison 2016/17 Mittelfußbruch 123 Tage Saison 2017/18 Mittelfußbruch 206 Tage Saison 2022/23 Unterschenkelbruch 311 Tage

Neuer will mithilfe von Spezial-Brille im Tor bei der EM 2024 stehen

Neuer hat neben seiner Rückkehr beim FC Bayern noch große Ziele. Im kommenden Sommer findet eine Europameisterschaft in Deutschland statt, da will der ehrgeizige Weltmeister-Torwart selbstredend unbedingt dabei sein.

„Ich möchte in diesem Stadion hinter mir spielen, weil dort das Finale stattfindet“, sagte Neuer bei der Präsentation des EM-Balls „Fußballliebe“ am Mittwoch in Berlin. Im dortigen Olympiastadion wird am 14. Juli um die europäische Fußballkrone gespielt.

Manuel Neuer arbeitet im Bayern-Training mit einer Spezial-Brille. © Manuel Neuer/Instagram

Neuer im Bayern-Training mit Trick-Brille – Konkurrenzkampf mit ter Stegen

Wegen seiner langen Verletzungspause hat Neuer seinen Status als Stammtorhüter in der DFB-Auswahl aber an Marc-Andre ter Stegen und sein Kapitänsamt an Ilkay Gündogan verloren. Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der 37-Jährige vereinbart, auf den November-Lehrgang der DFB-Auswahl noch zu verzichten. Im März könnte Neuer ins DFB-Team zurückkehren, für Michael Ballack gibt es nur eine Option.

Um ter Stegen wieder aus dem Tor der DFB-Elf zu verdrängen, gibt Neuer alles – und arbeitet mit unkonventionellen Methoden. Während der Großteil seiner Kollegen bei den Nationalteams weilt, war Neuer am Dienstagmittag wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Dabei trainierte der Bayern-Kapitän mit Torwarttrainer Michael Rechner. Kurios: Neuer trug eine Trick-Brille.

Neuer trägt seltsame Brille im Bayern-Training – das steckt dahinter

Die sogenannte „Swivel Vision“-Brille schränkt die Sicht des Torhüters nach rechts und links ein. So soll das Sichtfeld optimal genutzt werden, was zum maximalen Fokus auf den Ball und zur besseren Hand-Augen-Koordination führt. Positiver Effekt: Durch das Training mit dieser Spezial-Brille wird die Augenmuskulatur gestärkt und die Reaktionszeit verbessert.

Neuer war am Dienstag der einzige Bayern-Profi auf dem Rasen. In den 75 Minuten standen für den Kapitän auch noch Übungen im Tor am Widerstandsseil und Fitness-Training mit Gewichten (u.a. mit Medizinbällen und Langhanteln) bei Reha-Coach Peter Schlösser auf dem Programm. Neuer will nichts dem Zufall überlassen und schiebt für seine Ziele Extra-Schichten, um sich auch im Alter von 37 Jahren stetig zu verbessern.

Manuel Neuer plant DFB-Comeback im März

„Es war eine schwierige und harte Herausforderung für mich zurückzukommen – und ich bin auf meinem Weg noch nicht am Ende“, sagte Neuer in Berlin. Er wolle sich im nächsten Jahr noch fitter präsentieren und im März wieder zum DFB-Team stoßen, ergänzte er.

Bei der Heim-EM möchte Neuer dann mit der Nationalmannschaft „positive Emotionen“ im ganzen Land wecken „und diese Energie nutzen, um das große Ziel zu erreichen“. Positive Emotionen gab es für den gebürtigen Gelsenkirchener zuletzt offenbar auch im Privatleben. Im Raum steht ein pikanter Verdacht: Neuer-Freundin Anika änderte auf Instagram ihren Nachnamen – eine heimliche Hochzeit am Tegernsee wird vermutet. (ck)