Wirbel um Manuel Neuer: Training abgebrochen? FC Bayern stellt Szene klar

Von: Patrick Mayer

Teilen

Manuel Neuer beendet nach wenigen Minuten die Trainingseinheit des FC Bayern. Sofort gibt es Spekulationen. Julian Nagelsmann reagiert darauf.

München - Folgt auf die „Wade der Nation“ (Michael Ballacks Verletzung 2006) jetzt etwa die Sorge um die „Schulter der Nation“? Eine Schultereckgelenkprellung setzt zumindest seit Wochen Nationalkeeper Manuel Neuer vom FC Bayern außer Gefecht. Klingt sperrig, fühlt sich wohl auch entsprechend an für jemanden, der diese Verletzung mit sich herumträgt.

FC Bayern: Weiter Sorgen um die Schulter von Manuel Neuer

Der 36-jährige Torwart stand letztmals am 8. Oktober im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund (2:2) auf dem Platz. Danach ging nichts mehr. An diesem Donnerstag (27. Oktober) kehrte der Weltmeister nun ins Mannschaftstraining zurück, um dieses an der Säbener Straße in München nach zehn Minuten auch schon wieder zu beenden. Weil er es abbrechen musste? Das hatten mehrere Medien, unter anderem die Bild, am Nachmittag berichtet. Der Klub widersprach dieser Darstellung umgehend. Und zwar in Person des Trainers.

Torwart des FC Bayern und der Nationalmannschaft: Manuel Neuer. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Denn: Julian Nagelsmann sagte dem TV-Sender Sport1: „Er hat das Training nicht abgebrochen“. Vielmehr seien die entsprechenden Einheiten unter freiem Himmel nur für einen kurzen Zeitraum geplant gewesen. Wie die Bild schreibt, machte Neuer einen Belastungstest mit Fangübungen und Weitschüssen. Muss der routinierte Torhüter dennoch um die Fußball-WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) bangen?

Im Video: FC Bayern München - Update zur Verletzung von Manuel Neuer

„Alles im Schulterbereich ist für einen Torwart einfach ungünstig. Er hat einfach eine Bewegungseinschränkung aufgrund des Schmerzes. Alle hebenden Bewegungen mit dem Arm tun ihm weh. Wenn du extreme Schmerzen hast, einen stechenden Schmerz in der Bewegung, dann blockierst du die Bewegung automatisch und kannst einfach nicht so schnell reagieren“, hatte Nagelsmann jüngst auf der Pressekonferenz der Bayern zum DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg (5:2) erklärt.

Manuel Neuer: Muss der Torwart des FC Bayern um die WM 2022 bangen?

Der 35-jährge Coach meinte weiter: „Als Feldspieler wäre es kein großes Thema, als Torwart ist es einfach unmöglich, damit hundert Prozent Leistung abzurufen.“ Bundestrainer Hansi Flick hat den gebürtigen Gelsenkirchener, der am Tegernsee lebt, eigentlich fest als Nummer eins für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eingeplant.

Langsam wird die Zeit aber knapp, um den erfahrenen Goalie für das Turnier im Emirat auf 100 Prozent seines Leistungsvermögens zu bringen. (pm)