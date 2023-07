Alles Boss-Sache? Bayern-Patron Hoeneß schaut sich Neuer-Comeback aus nächster Nähe an

Von: Florian Schimak

Manuel Neuer arbeitete auch am Mittwoch an seinem Comeback. Dabei absolvierte er erstmals eine spezielle Trainingsform – und hatte einen besonderen Trainingsgast.

München – Das Aufeinandertreffen von Tiefdruckgebiet Ronson und Hochdruckgebiet Evi hatte in der Nacht zum Mittwoch (12. Juli) auch beim FC Bayern so seine Spuren hinterlassen. Einen Baum hatte es direkt vor der Pressestelle an der Säbener Straße entwurzelt. Zu Schaden kam dabei – bis auf ein armes Fahrrad – niemand.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 7 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Manuel Neuer vor Comeback? Bayern-Keeper arbeitet auch am Mittwoch individuell

Glücklicherweise blieb das Trainingsgelände weitestgehend unversehrt, auch wenn der obligatorische Sichtschutz am Mittwochvormittag nicht mehr zu sehen war. Ob aus reiner Vorsicht am Vortag abgehängt oder durch das Gewitter in der Nacht in Mitleidenschaft gezogen, ist nicht bekannt.

So konnte Manuel Neuer trotz allem weiter fleißig an seinem Comeback arbeiten. Wie schon am Dienstag stand der Kapitän gegen 10 Uhr am Mittwochmorgen auf dem Trainingsplatz. Mit dabei Torwarttrainer Michael Rechner und ein Physio.

Manuel Neuer arbeitet unter den Augen von Uli Hoeneß auch am Mittwoch an der Säbener Straße an seinem Comeback. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern-Keeper Manuel Neuer fliegt wieder – Mannschaftstraining aber wohl erst im August

Wie schon am Vortag absolvierte der Keeper torwartspezifisches Einzeltraining, bekam von Rechner nach dem Warmmachen die Bälle aus nächster Nähe zunächst auf den Körper geknallt, ehe Neuer anschließend in die Ecken hechten musste. Doch anders als am Dienstag sah man den 37-Jährigen in der finalen Einheit erstmals wieder fliegen!

Dabei wirkte Neuer zwar noch nicht hundertprozentig sicher, doch ist dies ein weiterer Schritt in Richtung Rückkehr zwischen die Bayern-Pfosten. Ob der 37-Jährige das Trainingslager am Tegernsee mit der Mannschaft absolvieren wird, darf allerdings bezweifelt werden. Gut möglich, dass Neuer in der Nähe seines Zuhauses weiter individuell schuftet und erst nach der Asien-Reise ins Mannschaftstraining einsteigt.

Uli Hoeneß als Trainingsast bei Manuel Neuer – Bayern-Boss verschafft sich Überblick

Neben Team-Managerin Kathleen Krüger und dem neuen „Rasen-Flüsterer“ Peter Sauer hatte Neuer zwischenzeitlich sogar einen prominenten Trainingsast: Uli Hoeneß verschaffte sich höchstpersönlich einen Überblick über den Fitnesszustand seines Captains. Da blieb dann auch kurz Zeit für einen kleinen Plausch zwischen den Einheiten.

Der Hoeneß-Besuch macht klar: Der Boss ist zurück! Hielt sich der einstige Manager in der vergangenen Saison noch im Hintergrund auf, ist beim FC Bayern nun wieder alles Chefsache. Auch am Dienstag war der Bayern-Patron vor Ort und unterhielt sich kurz mit Trainer Thomas Tuchel.

Jetzt, wo Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn Vergangenheit sind, sucht Hoeneß wieder die Nähe zu den Spielern. Um sie – wie im Fall Neuer – zu unterstützen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Er will das zuletzt abhanden gekommene „Mia san mia“ wieder mehr im Verein implementieren. Außerdem bekommt Hoeneß so die Stimmung in der Mannschaft aus nächster Nähe mit und kann so umgehend eingreifen, sollte etwas (wie in der vergangenen Saison) im Argen liegen.

Die Sportbild berichtet am Mittwoch, dass Hoeneß seinen obligatorischen Drei-Wochen-Urlaub mit Gattin Susi in Frankreich auf eine Woche verkürzt haben soll – um den FC Bayern wieder auf Vordermann zu bringen. Getreu dem Motto, ab jetzt ist wieder alles Boss-Sache, besser gesagt: Hoeneß-Sache!

Auch wenn der offizielle Vorbereitungsbeginn erst am Samstag (16. Juli) ist, der Start in die neue Spielzeit beim FC Bayern hat schon längst begonnen. (smk)