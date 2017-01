Neuer und Robben: Das denken sie über Mega-Angebote aus China

Duo spricht im Trainingslager

+ © mis , dpa Haben mit dem FC Bayern in dieser Saison noch viel vor: Arjen Robben (l.) und Manuel Neuer wollen noch so manchen Gegner nassmachen. © mis , dpa

Doha - Die sommerlichen Temperaturen in Katar können Manuel Neuer und Arjen Robben kaum genießen. Denn neben dem Training sind die Bayern-Profis auch noch als Interviewpartner gefragt.

Während in München bei frostigen Temperaturen gebibbert wird, genießen die Bayern-Stars im Trainingslager in Doha beste Voraussetzungen für die Titeljagd im Frühjahr. Im Pressegespräch verraten Manuel Neuer und Arjen Robben, warum die Tage in Katar so wichtig für sie sind. Außerdem äußern sich die beiden Profis über die Millionen-Angebote aus China.

Manuel Neuer über...

...die Aussichten für den Rest der Saison: „Das Trainingslager ist wichtig für uns, denn für einige ist es ja das erste in dieser Saison. Die guten Spiele am Ende der Hinrunde waren wichtig. Den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen.“

...die Option eines Transfers nach China: „Ein Wechsel ist für mich kein Thema. Ich bin beim FC Bayern und habe einen langfristigen Vertrag. Für mich zählt das Sportliche.

...das Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal: „Sie haben sich gegenüber den vergangenen Jahren verbessert.“

Arjen Robben über...

...seine Vorbereitung auf die restlichen Saisonspiele: „Für mich war es wichtig, dass ich fit in den Urlaub gehen konnte. So hatte ich Zeit um mich zu erholen. Jetzt bin ich in der Vorbereitung bei 100 Prozent.“

...seine Einschätzung der vergangenen Monate: „In der Hinrunde haben wir ja auch ein paar gute Spiele gemacht. Gute Leistungen waren ja nicht verboten. Aber wir können noch besser werden. Wir müssen dafür sorgen, dass alle fit bleiben.“

...seine Zukunft: „Ich habe auch keine Deadline. Wichtig sind die nächsten sechs Monate, da will ich fit bleiben.“

...nach China wechselnde Profis: „Das muss jeder für sich beurteilen. Ich bin der Meinung: Sag niemals nie. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich dahin muss. Für mich steht die Familie an erster Stelle.“

...das beste System für das Team: „Jeder Spieler hat seine Vorlieben, am Ende muss der Trainer entscheiden.“

