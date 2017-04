„Fraktur im linken Fuß“: Neuer-Verletzung wirft Fragen auf

Madrid/München - Während des Rückspiels bei Real Madrid zog sich Manuel Neuer eine schwere Verletzung im linken Fuß zu. Spielte dabei seine alte Blessur eine Rolle?

Bitter, bitterer, Bayern! Nicht nur, dass die Roten nach einem dramatischen Fight im Bernabéu aus der Königsklasse ausgeschieden sind, der Rekordmeister hat auch noch seinen Torwart verloren! Die Hiobsbotschaft kam um 2.25 Uhr morgens. Wie der FCB auf seiner Webseite bekannt gab, hat sich Manuel Neuer „laut einer ersten Diagnose nach dem Spiel eine Fraktur im linken Fuß“ zugezogen,die ihn den Rest der Saison kosten wird.

FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: „Manuel Neuer hat sich schwer verletzt, er wird acht Wochen ausfallen.“ Das Unglück soll sich laut FCB „unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 durch Cristiano Ronaldo“ ereignet haben, nach einer weiteren Untersuchung in München wird die weitere Behandlung festgelegt. Für eine Stellungnahme stand der Schlussmann der Münchner nach dem Bernabéu-Drama nicht zur Verfügung. Die Nummer eins des FCB und der deutschen Nationalelf schritt erst gar nicht durch die Mixed Zone, um den Fragen der wartenden Journalisten zu entgehen. Fragen wirft seine Verletzung allerdings einige auf.

Der Bruch befindet sich am linken Fuß, also genau dort, wo der Keeper der Münchner vor nicht einmal drei Wochen operiert wurde. Wie der Klub damals mitteilte, erfolgte der Eingriff am Zeh, trotz der „kleinen OP“ (Neuer) wurde der DFB-Kapitän daraufhin auf Krücken und mit dickem Verband um den Fuß fotografiert – was Fragen aufwarf. Neuer hatte sich die Verletzung laut Verein damals im Training zugezogen und dann für drei Bundesliga-Spiele (6:0 gegen Augsburg, 0:1 in Hoffenheim, 4:1 gegen Dortmund) ausgesetzt.

Bis zur letzten Sekunde vor dem Hinspiel in München war fraglich, ob Neuer auflaufen würde, dann absolvierte er aber doch die beiden wichtigen Champions-League-Partien gegen Real – bis er sich in der Verlängerung schließlich verletzte. Spielte seine vorhergehende Verletzung dabei eine Rolle?