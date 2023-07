Abschied von Yann Sommer bereits fix? Indiz aus Trainingslager lässt tief blicken

Transfergerüchte um Bayern-Keeper

Yann Sommer dürfte den FC Bayern nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Dafür spricht eine Sache aus dem Testspiel des Rekordmeisters im Trainingslager.

Rottach-Egern – Testspiele in der Saisonvorbereitung sind ja immer so eine Sache. Für die Trainer ist dies die beste Möglichkeit, etwas taktisch oder personell auszuprobieren – die Fans hingegen verfolgen höchst interessiert die ersten Aufstellungen ihrer Teams.

Yann Sommer Geburtsdatum: 17. Dezember 1988 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Torwart Marktwert: 5 Millionen Euro

Yann Sommer nicht im Bayern-Kader: Indiz für baldigen Abschied

Daher dürfte den Anhängern des FC Bayern am Dienstagabend beim Spiel gegen den FC Rottach (27:0) aufgefallen sein, dass zwei Personalien eine Rolle spielten – oder eben auch nicht und gerade deswegen erst recht.

Auf dem offiziellen Spielberichtsbogen tauchten beim Rekordmeister die Namen Yann Sommer und Alexander Nübel nämlich nicht auf! Weil man nicht wollte, dass die beiden Keeper sich verletzen und die Transfers sich so zerschlagen? Bis auf die beiden Torleute kamen alle 23 Spieler zum Einsatz.

+ Yann Sommer dürfte den FC Bayern schon bald wieder verlassen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Yann Sommer vor Wechsel zu Inter Mailand

Thomas Tuchel wollte nach dem Spiel der ganzen Sache keine große Beachtung schenken. „Heute war egal, wer im Tor steht“, sagte der Coach ob der Ungefährlichkeit des Kreisklassen-Gegners: „Da hätte jeder spielen können.“ Damit hatte Tuchel recht, aber letztlich war es nur die halbe Wahrheit.

Die Tatsache, dass Sommer und Nübel nicht spielten, kann als Indiz dafür gelten, dass deren Abschiede bereits besiegelt sind. Während Nübel bislang den Bayern keinen neuen Verein präsentieren konnte, steht Sommer vor einem Wechsel in die Serie A. Inter Mailand will den Schweizer Keeper verpflichten und wäre bereit die Ausstiegsklausel (angeblich 8 Millionen Euro) zu ziehen. Mit den Nerazurri soll sich Sommer angeblich bereits getroffen haben.

Yann Sommer beim FC Bayern: Keine Perspektive nach baldiger Neuer-Rückkehr

„Wir werden offen mit ihm Gespräche führen“, sagte Uli Hoeneß über Sommer am Rande des Trainingslagers am Samstag in Rottach-Egern: „Er hat einen super Charakter und wir werden alle Perspektiven berücksichtigen.“ Sommers Perspektive aktuell sieht demnach klar nach Abschied aus.

Der 34-Jährige, der erst im Winter nach der Verletzung von Manuel Neuer an die Säbener Straße wechselte, wird den Verein aller Voraussicht nach schon wieder verlassen. Der Grund liegt auf der Hand: Sommer will und muss spielen, weil er im nächsten Jahr bei der EM im Schweizer Tor stehen will. Das wird in der anstehenden Saison schwer, bei der sich abzeichnenden Rückkehr von Kapitän Neuer.

FC Bayern sucht angeblich neuen Keeper – Bono und Mamardashvili gehandelt

Intern soll Trainer Tuchel zudem einen besseren Keeper als Sommer fordern. Dort werden die Namen Bono und Giorgi Mamardashvili gehandelt. Zudem hat man mit Sven Ulreich einen bekanntermaßen verlässlichen und bei den Fans äußert beliebten Torhüter in seinen Reihen.

Dieser wurde beim Testspiel gegen Rottach von seinem eigenen Fanklub mit Sprechchören gefeiert. Eine solche Beliebtheit konnte sich Sommer, trotz aller Eloquenz und Sympathie in seinem Münchner Halbjahr nicht erkämpfen. (smk)

Aus dem Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak

Rubriklistenbild: © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul