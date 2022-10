Marc-André ter Stegen angeblich „vorrangiges Ziel“ beim FC Bayern

Von: Marius Epp

Wird Manuel Neuer bald im Münchner Tor abgelöst? Angeblich beschäftigt sich der FC Bayern intensiv mit einer Verpflichtung von Marc-André ter Stegen.

München - Im Moment lassen sie beide keinen Zweifel an sich aufkommen: Sowohl Manuel Neuer als auch Marc-André ter Stegen sind bei ihren Vereinen die unumstrittene Nummer eins. Während Neuer den FC Bayern regelmäßig vor Rückschlägen bewahrt, findet ter Stegen momentan beim FC Barcelona nach zwei schwierigeren Jahren wieder zu seiner Glanzform zurück.

Den WM-Platz bei Hansi Flick haben die beiden besten deutschen Torhüter sicher. Die Notwendigkeit eines Vereinswechsels besteht eigentlich auch nicht. Überraschend kommt deshalb ein Gerücht aus Spanien: Ter Stegen soll in den Fokus des FC Bayern gerückt sein.

Bayern-Gerücht um ter Stegen: Liebäugelt Barcelona-Keeper mit einer Deutschland-Rückkehr?

Die katalanische Online-Tageszeitung El Nacional berichtet, der Ex-Gladbach-Keeper sei sogar „vorrangiges Ziel“ beim deutschen Rekordmeister. Angeblich liebäugelt ter Stegen mit einer Rückkehr in sein Heimatland und sei offen für einen Wechsel. Die Münchner sehen demnach im 30-jährigen den Nachfolger der jahrelangen Nummer eins Neuer.

Wird Marc-André ter Stegen zur Gefahr für Manuel Neuer? Weder bei der Nationalmannschaft noch beim FC Bayern gibt es dafür Anzeichen. © Christian Charisius/dpa

Besonders realistisch ist dieses Gerücht nicht. Ter Stegen wurde zwar schon häufiger mit den Bayern in Verbindung gebracht. Kapitän Neuer macht aber keine Anstalten, seinen Platz in naher Zukunft zu räumen, was auch Alexander Nübel dazu veranlasst, von einer Rückkehr nach München abzusehen. Erst in diesem Sommer hat Neuer einen frischen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

FC Barcelona droht Champions-League-Aus

Auch auf der anderen Seite gibt es keine Indizien für einen solchen Transfer. Ter Stegen ist noch bis 2025 an den FC Barcelona gebunden und genießt bei den Katalanen eine hohe Wertschätzung. Allerdings: Mit seiner Finanzpolitik ist der Klub in diesem Sommer ein hohes Risiko eingegangen.

In der Champions League droht der Mannschaft von Xavi schon in dieser Woche das Aus. Verlieren Lewandowski und Co. erneut gegen Inter Mailand, ist das Achtelfinale bereits außer Reichweite. Fehlen dem Verein die fest einkalkulierten Millionen aus der Königsklasse, könnte der Verkauf von Leistungsträgern notwendig werden. (epp)