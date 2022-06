Frische Millionen für den FC Bayern? Brazzo-Flop Roca könnte sogar mit Gewinn verkauft werden

Von: Marius Epp

Endet seine Zeit beim FC Bayern München schon bald wieder? Marc Roca wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. © Sven Simon / Imago

Spieler kommen, Spieler gehen: Beim FC Bayern befindet sich derzeit einiges in Bewegung. Der Verkauf eines Reservisten könnte neues Geld in die Kassen spülen.

München - Frische Millionen für den FC Bayern? Für die geplante (und zum Teil bereits umgesetzte) Münchner Transferoffensive ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch auf Einnahmen in Form von Spielerverkäufen angewiesen. Für Dauerreservist Marc Roca gibt es nun einen Interessenten aus England.

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, steht der Spanier kurz vor einem Wechsel in die Premier League zu Leeds United. Der englische Traditionsverein soll bereit sein, 13 bis 15 Millionen Euro für Roca auf den Tisch zu legen. Seit Februar hat dort Jesse Marsch das Ruder übernommen, nachdem er bei RB Leipzig nach nur einer halben Saison entlassen wurde.

Marc Roca Junqué Geboren: 26. November 1996 (Alter: 25 Jahre), Vilafranca del Penedès, Spanien Verein: FC Bayern München Marktwert: 7 Millionen Euro Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern: Marc Roca vor Transfer zu Leeds United

Der US-Amerikaner ist auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler, da der Abgang des englischen Nationalspielers Kalvin Phillips so gut wie sicher ist. Roca soll - im Gegensatz zu seiner Zeit beim FC Bayern - in Leeds eine Führungsrolle einnehmen. In München kam er bislang nur auf 24 Einsätze in knapp zwei Jahren.

Marc Roca feiert mit seiner Freundin Gala Escamilla seine zweite Deutsche Meisterschaft. Ist es seine letzte? © IMAGO/Markus Ulmer

Salihamidzic lotste den Katalanen im Sommer 2020 für neun Millionen Euro an die Isar. Stimmen die kolportierten Zahlen, würde der FC Bayern Roca mit Gewinn verkaufen. Für einen Dauerreservisten wäre das kein allzu schlechtes Geschäft. Roca selbst drängte zuletzt auf einen Wechsel und mehr Spielzeit.

FC Bayern: Roca, Richards und Co. auf der Verkaufsliste

Auf der Verkaufsliste des FC Bayern stehen laut dem Kicker noch mehr Namen: Auch Bouna Sarr, Omar Richards, Joshua Zirkzee und Chris Richards sollen den Verein verlassen, um Geld für Neuverpflichtungen zu generieren. Eine davon ist der Niederländer Ryan Gravenberch, dessen Transfer mittlerweile fix ist.

Gut sieht es auch bei Sadio Mané aus, ein Liverpool-Insider rechnet mit dem baldigen Abschluss des Transfers. Wie es mit Robert Lewandowski weitergeht, ist indes noch offen. (epp)