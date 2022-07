Geldregen noch nicht vorbei: FC Bayern winken dank Klausel weitere Millionen aus Roca-Transfer

Von: Antonio José Riether

Marc Roca galt als Transfer-Flop beim FC Bayern. Hasan Salihamidzic generierte aber dennoch eine ordentliche Ablösesumme - und dank einer besonderen Klausel sogar noch mehr.

München - Im aktuellen Sommertransferfenster läuft es bisher rund für den FC Bayern. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bewies nicht nur bei den Neuzugängen Verhandlungsgeschick, sondern auch bei den Abgängen. So gaben die Bayern bereits vier Spieler gegen die Zahlung einer Ablöse ab. Mit einem abgewanderten Akteur können die Münchner dank einer Klausel noch in den kommenden Monaten hohe Einnahmen generieren.

Marc Roca Junqué Geburtsdatum: 26. November 1996 in Vilafranca del Penedès (Spanien) Beim FC Bayern: Von Oktober 2020 bis Juni 2022 Pflichtspiele für den FC Bayern: 24 Aktueller Klub: Leeds United

Marc Roca kam für 9 Millionen Euro - Brazzo gab ihn mit besonderer Klausel ab

Neben dem Reservist Omar Richards, der im vergangenen Jahr ablösefrei aus Reading kam und kürzlich für 8,5 Millionen zu Nottingham Forest wechselte, verließ ein anderer Bankdrücker den Rekordmeister. Marc Roca kam im Oktober 2020 für satte neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona nach München, konnte sich jedoch in knapp zwei Jahren nicht durchsetzen. Trotz Rocas Rolle aus Dauerreservist schaffte es Salihamidzic, den Spanier für zwölf Millionen Euro in die Premier League zu transferieren, künftig spielt er für Leeds United.

Julian Nagelsmann darf seinen Kader dank des Verkaufs von Marc Roca verstärken. © IMAGO / Revierfoto

Doch damit nicht genug, denn mit dem Verkauf des 25-Jährigen geht auch eine bestimmte Klausel einher, wie Sport Bild berichtet. Der Vertragsparagraph besagt, dass der FC Bayern pro 25 Pflichtspiele Rocas 1,25 Millionen Euro überwiesen bekommt. Da der defensive Mittelfeldspieler in Leeds einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterzeichnete, könnte der FC Bayern in vier Spielzeiten theoretisch auf Einnahmen über fünf Millionen Euro kommen.

Roca spielte nur zweimal volle 90 Minuten für den FC Bayern - nächster Millionen-Abgang folgt wohl bald

Für den FC Bayern ist der Verkauf Rocas ein Glücksfall, da der Profi sowohl unter Hansi Flick als auch unter Julian Nagelsmann kaum Eigenwerbung betreiben konnte, gegen die Konkurrenz kam er nicht an. In zwei Spielzeiten kam er lediglich auf 24 Pflichtspiele, nur zweimal stand er über die gesamten 90 Minuten auf dem Spielfeld. Ein Tor oder ein Assist blieben dem Mittelfeldmann vergönnt.

Dass Salihamidzic noch einen Spieler für teures Geld verkauft, ist angesichts des sich anbahnenden Transfers von Robert Lewandowski sehr wahrscheinlich. Der Stürmer-Star nahm zwar diese Woche erstmals wieder am Training des FC Bayern teil, will den Verein jedoch verlassen. Auch über einen Abschied von Serge Gnabry wird spekuliert, der Nationalspieler wird mit englischen Klubs in Verbindung gebracht. (ajr)