„Scheitert nicht an Einstellung oder Klasse“: Sabitzer-Berater forciert Wechsel und greift Nagelsmann an

Von: Christoph Klaucke

Marcel Sabitzer könnte den FC Bayern kurz vor Transferschluss noch verlassen. Der Österreicher steht vor einem Wechsel in die Premier League.

München – Am Deadline-Day kommt nochmal richtig Bewegung auf den Transfermarkt – und der FC Bayern ist mitten drin. Nach dem Leih-Wechsel von Joao Cancelo vom Premier-League-Meister Manchester City könnte nun Marcel Sabitzer den umgekehrten Weg gehen und auf der Insel landen. Mehrere England-Klubs wollen den Österreicher offenbar kurz vor Transferschluss verpflichten.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 28 Jahre), Wels, Österreich Aktuelles Team: FC Bayern Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag bis: 30.06.2025

Blitz-Transfer von Marcel Sabitzer? FC Bayern verhandelt mit England-Klubs

Manchester United und der FC Chelsea buhlen laut Sky angeblich um Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer. Dem Bericht zufolge haben beide Premier-League-Giganten bereits ihr Interesse beim FC Bayern hinterlegt. Die Gespräche sollen bereits laufen. Neben den Sky-Infos weiß auch tz.de, dass der Sabitzer-Abschied bevorsteht.

Sabitzer fehlte am Dienstag vor dem DFB-Pokal-Spiel in Mainz im Abschlusstraining. Ein Hinweis, dass der Österreicher bereits seinen Abflug vom FC Bayern einleitet? Der 28-Jährige war vor eineinhalb Jahren von RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt, konnte sich im Star-Ensemble der Roten allerdings nie durchsetzen. Mit Ex-Bullen-Kollege Konrad Laimer droht ab Sommer eine verschärfte Konkurrenzsituation.

Marcel Sabitzer steht beim FC Bayern vor einem Abschied Richtung Premier League. © Mladen Lackovic/Imago

FC Bayern: Sabitzer-Berater schießt gegen Nagelsmann

Wenn man den Worten von Sabitzer-Berater Roger Wittmann im Sky-Interview genau zugehört hat, ist ein vorzeitiger Abschied vom FC Bayern alles andere als ausgeschlossen. „Das er spielen will, ist doch klar. Er ist ein Top-Spieler, nicht irgendein Spieler. Ich kann nur sagen, dass Marcel der Unangenehmste ist, wenn er nicht spielt. Er ist der unangenehmste Spieler, wenn er verliert, das ist das Entscheidende. Charakterlich ist er ein Killer, der Junge.“

Sabitzer kommt in dieser Saison für den FC Bayern zwar auf 24 Pflichtspiele, stand jedoch nur zweimal über 90 Minuten auf dem Platz. Zu wenig für die Ansprüche des ehrgeizigen Österreichers. Laut Wittmann liegt die geringe Einsatzzeit nicht an seinem Schützling, sondern auch an Trainer Julian Nagelsmann. „So sehen Spieler aus, die immer gewinnen wollen und da muss sich auch der Trainer überprüfen, wer da bei Bayern spielen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Marcel an der Einstellung oder der Klasse scheitert“, meinte der langjährige Spielerberater.

Marcel Sabitzer: Bayern-Abschied in Richtung Premier League bahnt sich an

Manchester United sucht einen Ersatz für den verletzten Christian Eriksen, ein Leihgeschäft wäre ein mögliches Modell. Und auch Chelsea hat Sabitzer auf dem Zettel, sollte der Transfer von Weltmeister Enzo Fernandez platzen. Die Bayern könnten bei einem Abgang Sabitzers wie zuletzt verstärkt auf Youngster Ryan Gravenberch setzen. In unserem Ticker zum Deadline Day beim FC Bayern verpassen Sie keine Entwicklung. (ck)