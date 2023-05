Marcel Sabitzer verletzt: Zukunft von Bayern-Leihgabe scheint dennoch besiegelt

Von: Alexander Kaindl

Marcel Sabitzer verpasst das Saisonfinale von Manchester United aufgrund einer Meniskusverletzung. Dennoch scheint eine Zukunft bei den Red Devils wahrscheinlich.

Manchester – Er hatte beim FC Bayern München so viel vor. Am Ende war der Wechsel zu seinem Lieblingsverein aus Kindertagen für Marcel Sabitzer aber nicht das Märchen, das er sich erträumt hatte. Gut möglich, dass die Uhr bei 54 Einsätzen, zwei Toren und zwei Vorlagen stehen bleibt.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wels, Österreich Bisherige Vereine (u. a.): Rapid Wien, RB Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern, Manchester United Marktwert: 20 Millionen Euro

Marcel Sabitzer verpasst Saisonfinale von Manchester United wegen Meniskusverletzung

Seit der Winterpause hat der Österreicher nämlich eine neue sportliche Heimat – und die gehört ebenfalls zu den größten Adressen im Weltfußball: Manchester United. Sabitzer ist bei den Red Devils gefragt, steht häufig in der Startelf und sorgte zuletzt mit einem Doppelpack im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla für Aufsehen. Nun fällt der 29-Jährige aber aus und verpasst dementsprechend das Saisonfinale in England.

Eine Meniskusverletzung setzt die Bayern-Leihgabe außer Gefecht. United teilte am Montag mit, dass Sabitzer für die restlichen drei Premier-League-Spiele und das FA-Cup-Finale gegen Manchester City keine Rolle mehr spielen wird. Weitere Details zur Verletzung gab es nicht. Stattdessen hieß es: „Wir sind dankbar für seinen Beitrag zu unserem bisherigen Fortschritt.“ Sabitzer wird sowohl im Klub als auch in den englischen Medien die Anerkennung zuteil, die es zu Bayern-Zeiten nur sehr wenig gab.

Marcel Sabitzer, aktuell von Bayern München an Manchester United verliehen, hat sich nach zuletzt starken Leistungen verletzt. © Imago / Shutterstock

Manchester United vor Sabitzer-Verpflichtung? Zukunft von Bayern-Leihgabe scheint besiegelt

Die Meniskusverletzung dürfte Manchester United (aktuell Vierter in der Liga) aber nicht davon abhalten, Sabitzer fest zu verpflichten. Schon seit Monaten heißt es aus dem Umfeld des Spielers und auch von Vereinsseite, dass der Mittelfeldmann im Nordwesten Englands bleiben könnte. Trainer Erik ten Hag pocht angeblich auf einen Kauf, auch wenn es dem Vernehmen nach keine Kaufoption geben soll. Letztlich dürfte es aber nicht an den Finanzen scheitern.

Die Bayern bezahlten im Sommer 2021 rund 15 Millionen Euro für den damaligen Leipzig-Kapitän. Für englische Vereine ist eine solche Summe Kleingeld. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Bayern offenbar mehr als 20 Millionen Euro fordern – für United noch zu hoch. Dennoch scheint ein Betrag zwischen 15 und 20 Millionen Euro denkbar – möglicherweise gelingt es Sportvorstand Hasan Salihamidzic also, Sabitzer mit einem Transferplus weiterzuverkaufen. Sabitzers Vertrag beim FCB ist noch bis 2025 gültig. Konrad Laimers Bayern-Wechsel ist zwar noch nicht offiziell, es deutet aber alles darauf hin, dass der nächste Leipziger an die Isar wechselt – dieses Mal sogar ablösefrei. Sabitzer hätte bei den Bayern also noch mehr Konkurrenz als noch in der Hinrunde.

Sabitzer Anfang Mai über Tuchel-Gespräche: „Bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt“

Ob Neu-Trainer Thomas Tuchel darauf besteht, Sabitzer in München zu halten? Anfang Mai sagte der Rechtsfuß im Sky-Interview: „Also bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch. Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden.“

Im Gespräch erklärte er außerdem, dass er seinen England-Wechsel nicht bereut habe. Es sei „die absolut richtige Entscheidung“ gewesen, er habe „jeden Tag hier genossen“ und sei „sehr stolz, Teil von Manchester United zu sein“. Im Vergleich zu seinen vorherigen Stationen in München sowie bei RB Leipzig und Red Bull Salzburg sei hier „noch mal alles größer“, meinte er: „Die Leute sind verrückt nach Manchester United. Du kannst es im Old Trafford spüren, wie geil sie auf den Verein sind.“

Sabitzer verpasst FA-Cup-Finale – einen Titel hat er mit Manchester United trotzdem schon gewonnen

Zum Zeitpunkt des Interviews hatte Sabitzer auch schon den ersten Titel mit United gefeiert: Im Februar gewann man den Carabao Cup (Ligapokal). Möglicherweise kommt am 3. Juni noch eine Trophäe hinzu, im FA-Cup-Finale kommt es zum Manchester-Stadtderby zwischen United und City. Auch wenn Sabitzer dann verletzt passen muss – die Chancen, dass er noch weitere Spiele im prestigeträchtigen roten Trikot absolviert, stehen nach aktueller Lage gut.

Neben Sabitzer gibt es eine weitere Bayern-Leihgabe, die auf der Insel für Furore sorgt. Malik Tillman wurde nun sogar ausgezeichnet. (akl)