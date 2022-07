„Einer der besten Spieler der Vorbereitung“ vor Verkauf? FC Bayern weiter gesprächsbereit

Von: Christoph Klaucke

Marcel Sabitzer konnte in der Vorbereitung beim FC Bayern überzeugen. Trotzdem gilt der Österreicher als Verkaufskandidat.

München – Beim FC Bayern tobt in diesem Jahr in der Sommervorbereitung ein intensiver Konkurrenzkampf. Der Plan der Bosse, manch sattem Star mit neuen Transfers Feuer unter dem Hintern zu machen, scheint aufzugehen. Ein Spieler, der in der Vorsaison eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat, will sich beweisen. Die Rede ist von Marcel Sabitzer.

Trainer Julian Nagelsmann, unter dem der Österreicher bei RB Leipzig Kapitän war, gab dem Mittelfeldspieler ein Extra-Lob: „Er ist einer der besten Spieler bislang in der Vorbereitung.“ Sabitzer scheint nach einem verkorksten Debütjahr an der Säbener Straße also endlich anzukommen beim deutschen Rekordmeister. Allerdings gilt der 28-Jährige bei den Bossen wohl weiter als Verkaufskandidat – ausgerechnet ein Landsmann und früherer Mitspieler aus Leipzig könnte einen Transfer forcieren.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 28 Jahre), Wels, Österreich Spiele für den FC Bayern: 30 (ein Tor) Vertrag bis: 30.06.2025 Marktwert: 15 Millionen Euro

Marcel Sabitzer ist Verkaufskandidat beim FC Bayern – wegen Laimer-Transfer?

Die Führungsriege beim FC Bayern München soll nach kicker-Informationen gesprächsbereit sein, sollte Sabitzer um vorzeitige Entlassung aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag bitten. Bislang ist das aber nicht der Fall: „Es tut sich nichts“, berichtet das Fachmagazin. Sabitzer, der letzten Sommer für 15 Millionen Euro Ablöse aus Leipzig kam, will sich in seinem zweiten Bayern-Jahr unbedingt durchsetzen.

Diese Einstellung könnte sich allerdings auch schnell ins Gegenteil umkehren. Nämlich dann, wenn der FC Bayern mit Konrad Laimer einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet. Dem Vernehmen nach sind sich die Bosse mit dem Österreicher seit längerem einig, es hapert einzig und allein an der Ablöseforderung der Leipziger. Geht der Deal noch in diesem Sommer durch, wird es automatisch eng für Sabitzer.

Sabitzer-Zukunft beim FC Bayern hängt auch an Goretzka-Verletzung

Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Neuzugang Ryan Gravenberch und eben Sabitzer und Laimer hätten die Bayern ein Überangebot im Mittelfeld, zudem sollen die etwas offensiver ausgerichteten Youngster Jamal Musiala, Paul Wanner und Gabriel Vidovic ihre Einsatzzeiten erhalten. Mit einem Sabitzer-Transfer und einer entsprechenden Millionen-Ablöse könnte der FCB seine negative Transferbilanz dagegen weiter ausgleichen.

Auf der anderen Seite dürfte man sich beim FC Bayern noch unsicher sein, Sabitzer sofort abzugeben. Denn mit Goretzka fehlt ein wichtiger Baustein in der Mittelfeldzentrale mehrere Wochen verletzt. Sabitzer selbst will den Ausfall des deutschen Nationalspielers zu seinen Gunsten nutzen und auf sich aufmerksam machen. Gerade in der strapaziösen Saison mit Winter-WM könnte ein breiter Kader Gold wert sein.

FC Bayern: Marcel Sabitzer droht Verkauf – Wechsel kurz vor Transferschluss?

Für Sabitzer heißt es also abwarten. Sollte Goretzka nach seiner Knie-OP schneller als erwartet auf den Platz zurückkehren können und der talentierte Gravenberch seine Sache gut machen, wäre ein Transfer plötzlich wieder denkbar. Auch im Vorjahr wechselte Sabitzer kurz vor Transferschluss Ende August den Klub – damals allerdings zum FC Bayern. Auch ein Stürmer darf gehen. (ck)