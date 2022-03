Blitz-Abschied vom FC Bayern? Entscheidung im Fall Sabitzer wohl gefallen

Von: Michelle Brey, Jonas Raab

Könnte Marcel Sabitzer den FC Bayern München schon nach einer Saison wieder verlassen? Der Mittelfeldspieler denkt offenbar über einen Wechsel nach.

Update vom 24. März, 19.59 Uhr: Angeblich – so zumindest berichtete Bild.de – soll zwischen Bayern-Neuzugang Marcel Sabitzer und Coach Julian Nagelsmann derzeit Funkstille herrschen. Auch die Zukunft des Österreichers beim FC Bayern sei ungewiss, berichtete das Boulevard-Portal. Sport1 widerspricht nun mit Verweis auf eigene Informationen: Der Bayern-Trainer wolle seinen langjährigen Leipzig-Schützling auch in München nicht fallen lassen – und stehe in regem Austausch mit dem Mittelfeldmann. Sabitzer selbst hege keine Wechselgedanken und der Verein führe keinerlei Gespräche mit möglichen Abnehmern

Sport1 berichtet von zwei Plätzen im Bayern-Mittelfeld, die im Sommer für Neuzugänge freigeräumt werden sollen. Als heißeste Kandidaten für einen Abgang gelten seit geraumer Zeit Marc Roca und Corentin Tolisso. Aber: Laut Sport1-Informationen ist auch einen Verkauf von Sabitzer nach wie vor nicht gänzlich vom Tisch. Demnach würden die Verantwortlichen an der Säbener Straße bei einem „Angebot im 15-Millionen-Bereich“ wohl ins Grübeln kommen.

Sabitzer vor Abschied vom FC Bayern? Angebliche Funkstille zwischen ihm und Nagelsmann

Erstmeldung vom 23. März: München - Er war einer der wenigen Transfers, die der FC Bayern München für die Saison 2021/22 tätigte: Marcel Sabitzer. Der damals 27-Jährige wechselte von RB Leipzig kurz vor Transferschluss Ende August an die Säbener Straße. 15 Millionen Euro investierten die Münchner in den Österreicher. Die Erwartungen an ihn? Hoch. Doch wie es scheint, könnte der FC Bayern München für Sabitzer nur ein kurzes Gastspiel gewesen sein.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (28 Jahre), Wels in Österreich Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld, äußeres Mittelfeld Marktwert: 27 Mio. Euro

Blitz-Aus beim FC Bayern? Sabitzer denkt offenbar über Wechsel nach

In der laufenden Bundesligasaison kam Marcel Sabitzer bislang in 21 Einsätzen auf nur 787 Minuten. Trainer Julian Nagelsmann setzte in nur einer einzigen Bundesligapartie über die volle Spielzeit auf den 28-Jährigen, nur sechs Mal stand er in der Startelf. In der Champions League kommt er auf 132 Spielminuten, im DFB-Pokal verzeichnete Sabitzer noch keinen Einsatz (Stand: 23. März 2022).

Doch nun stehen die Zeichen offenbar auf Abschied. Nach Informationen von Bild.de denkt der FC-Bayern-Spieler über einen Wechsel nach. Ausgerechnet Nagelsmann soll der Grund für die Wechsel-Überlegungen sein. Der FC-Bayern-Coach hatte mit Sabitzer bereits bei RB Leipzig zusammen gearbeitet. Unter ihm war der Mittelfeldspieler zum Kapitän aufgestiegen.

FC Bayern München: Funkstille zwischen Nagelsmann und Sabitzer

Wie aus dem Medienbericht hervorgeht, soll allerdings Funkstille zwischen Trainer und Spieler herrschen. Nagelsmann soll kaum noch mit Sabitzer sprechen, will Bild.de erfahren haben. Das Blatt bezieht sich dabei auf den familiären Umkreis des Spielers. Nagelsmann selbst hatte Sabitzer aus Leipzig mit nach München gebracht - trotz Zweifel der Scouting-Abteilung des Rekordmeisters an Sabitzers Tauglichkeit für den FC Bayern.

Diese Zweifel scheinen sich zunächst jedenfalls zu bestätigen. Beim FC Bayern München angekommen scheint der 28-Jährige nicht zu sein. Schon im Februar - so berichtete das Fachmagazin Kicker - schien die Zukunft von Marcel Sabitzer beim FC Bayern dem Vernehmen nach ungewiss.

FC Bayern: Nagelsmann setzt noch Hoffnungen in Sabitzer

Bild.de zufolge soll Nagelsmann den Glauben an Sabitzers fußballerische Fähigkeiten noch nicht verloren haben. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis 2025 - doch ob er in Zukunft überhaupt eine ausschlaggebende Rolle spielen könnte?

Zuletzt machten sich FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn auf den Weg nach Amsterdam, um einen Transfer von Wunschspieler Ryan Gravenberch in die Wege zu leiten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler gilt als großes Talent, sein Vertrag läuft noch bis 2023.

FC Bayern München: Sabitzer vor Wechsel?

Ein Transfer von Marcel Sabitzer könnte hierfür neues Geld in die Kassen des FC Bayern München spülen. Sollte ein Verein Interesse an Sabitzer zeigen und bereit sein, eine entsprechend hohe Ablösesumme zu zahlen, scheint ein Wechsel des 28-jährigen ÖFB-Nationalspielers wohl durchaus wahrscheinlich. (mbr)